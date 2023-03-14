　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美官員私下抱怨澤倫斯基「不夠感激」！　3件事讓美烏出現裂痕

▲▼ 美國總統拜登20日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／CFP）

▲美國總統拜登2月20日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

自俄烏戰爭開打以來，以美國為首的多數西方國家持續軍援烏克蘭，並對俄羅斯執行嚴厲制裁，然而，有外媒報導，美烏政府在檯面下對於戰爭目標、何時結束戰爭的分歧擴大，有白宮官員認為澤倫斯基不夠感激，另外北溪天然氣管線爆炸案、巴赫姆特戰況、烏克蘭堅持收復克里米亞等問題成為「美烏三大裂痕」。

▲▼ 拜登突襲到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮官員匿名透露，有官員認為澤倫斯基未能適當表現感激。（圖／達志影像／美聯社）

據美媒POLITICO報導，美國總統拜登上月在俄烏戰爭周年前夕閃電訪問基輔，充分展現了與烏克蘭總統澤倫斯基的緊密同盟。然而，2名白宮官員私下透露，在軍援烏克蘭方面美方有時會感到失望，雖然大多數官員都能體會烏克蘭急於自衛的心情，但對於基輔「總是在為下一批軍援作打算」確實有所怨言，還有官員認為澤倫斯基有時未能表現出「適當的感激」。

●該棄守巴赫姆特？

約10名美國官員、議員與專家受訪揭露，兩國的團結已經出現「小裂痕」（little fissures）。首先是被俄軍包圍9個月的烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut），最近幾周成為戰爭熱點，俄國瓦格納傭兵與烏軍都遭受重大損失，烏克蘭堅決不放棄這座「被轟到冒煙」的廢墟。多名美國官員開始擔心，烏克蘭在巴赫姆特耗費太多兵力、彈藥，可能會削弱春季反攻能力。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，「我認為它的象徵意義大於戰略與實戰價值。」

▲▼烏克蘭巴赫穆特（Bakhmut）前線情況。（圖／路透）

▲烏克蘭巴赫姆特戰況激烈，城鎮已經被轟成廢墟。（圖／路透）

●誰炸了北溪天然氣管線？

其次是去年秋季發生的北溪管線爆炸事件，最近美國情報部門發現新的線索指出，發動爆炸襲擊的可能是一個「親烏克蘭團體」，儘管情報分析人士不認為澤倫斯基或其幕僚參與其中，但拜登政府已經向基輔發出訊號，表示不會容忍烏克蘭境外的某些暴力行為。

●堅持收復克里米亞導致無法和談？

最後是關於「如何結束這場衝突」的分歧，雖然拜登政府承諾堅定支持烏克蘭，但也已明確向基輔表示，美國不能如此無限期地大幅資助。眾議院共和黨籍議長也說，美國不會給烏克蘭「空白支票」。美國官員們認為，澤倫斯基堅持將討回2014年被併吞的克里米亞納入和談條件，只會讓戰爭延續下去。

▲▼ 美國總統拜登20日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／路透）

▲拜登與澤倫斯基在公開場合仍維持緊密關係，但面臨2024下屆美國總統大選將至，可能影響美烏團結。（圖／路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向基輔發出信號，稱烏克蘭想收復克里米亞可能踩到普丁紅線，導致局勢急遽升級。五角大廈也一直對烏克蘭軍隊是否有能力將俄羅斯逐出克里米亞感到懷疑，即便烏軍擁有西方先進武器，但俄羅斯已經控制克里米亞將近10年。

POLITICO在文末提到，隨著俄烏戰爭延續，另一場美國總統大選日程逼近，華府上下已經開始有所議論，拜登政府將戰爭與和談的所有決定權交給澤倫斯基的做法是否還能站得住腳。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
再干擾罰球！LuxyGirls啦啦隊臀晃一半「露丁字褲」
21歲投手連K掉大聯盟3球星！　賽後馬上簽約
買午餐驚見「D奶女神」炒飯！　本尊身分曝
「台版彈簧刀」無人機　中科院首度曝光
快訊／美國恐怖火力開轟！　12:1提前7局扣倒
快訊／啦啦隊前國手「絞殺女房東」　判決出爐
快訊／茄子蛋爆解散！　經紀公司發聲了
快訊／當盤子？　4旅館賣「天價房」下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小4兒買零食把錢全花光！　老爸一看發票驚呆：我兒子是天才

發現男友外遇！女師引誘上床「蒙眼愛愛」　亂刀砍死埋屍後花園

人妻樂透中1千多萬「沒跟老公講」　還交新歡跑了！綠帽夫怒告

崖上狒狒丟石頭！　3登山客慘遭「60kg巨大岩石」砸中弄斷腿

日本對南韓的體貼！岸田將邀尹錫悅「續攤」晚餐　品嚐知名蛋包飯

英國首相：中國是對世界秩序的挑戰　承諾國防預算增50億

22歲女謊稱遭性侵虐待反被起訴　倒霉男子不堪霸凌「差點想不開」

女大生拒絕已婚男友被活活勒死　「丟垃圾桶焚燒」再水泥封屍

峇里島「三寶觀光客」太多！擬禁外國人租摩托車　點名這2國

斑馬突抓狂！主人一靠近「手臂差點被扯掉」　攻擊原因曝光

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

小4兒買零食把錢全花光！　老爸一看發票驚呆：我兒子是天才

發現男友外遇！女師引誘上床「蒙眼愛愛」　亂刀砍死埋屍後花園

人妻樂透中1千多萬「沒跟老公講」　還交新歡跑了！綠帽夫怒告

崖上狒狒丟石頭！　3登山客慘遭「60kg巨大岩石」砸中弄斷腿

日本對南韓的體貼！岸田將邀尹錫悅「續攤」晚餐　品嚐知名蛋包飯

英國首相：中國是對世界秩序的挑戰　承諾國防預算增50億

22歲女謊稱遭性侵虐待反被起訴　倒霉男子不堪霸凌「差點想不開」

女大生拒絕已婚男友被活活勒死　「丟垃圾桶焚燒」再水泥封屍

峇里島「三寶觀光客」太多！擬禁外國人租摩托車　點名這2國

斑馬突抓狂！主人一靠近「手臂差點被扯掉」　攻擊原因曝光

萬海配息不如預期終摜跌停　長榮尾盤翻紅收171元

高雄「百萬詐騙案」已破200件　柯志恩轟政府治標不治本

台積電下跌6元收510！　台股下挫200點失守15400關卡

中科院5類型無人機首次亮相　「它可飛300公里」用途、性能一次看

《加油喜事》牛肉麵、滷味開賣！　陳亞蘭「吃」成代言人

薛瑞元稱「學名藥和原廠藥同效果」　美女醫駁：部長這樣說不妥

地價1坪只剩5萬　后里「微笑標章」家電廠倒閉慘法拍

浪花兄弟合轟61分！　勇士湯普森三分秀射太陽奪2連勝

《媽的多重宇宙》奪奧斯卡7獎！他驚「只有我看不懂？」網曝關鍵原因

「英國甜心」重拾身手進16強！　明戰波蘭球后不留餘力

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

僅15%人有！Google面試「最看重1點」曝光

鄭明析爭議掀檯面　攝理教二把手揭罪行

移民高喊前進美國　衝進美墨邊關

柬埔寨總理被詐騙　發送人在台灣

估Fed不升息　高盛專家預言祭出1新措施

紐西蘭機師淪人質　叛軍拿弓箭、步槍包圍

3歲女童槍殺4歲姐姐！　爸媽犯2致命疏忽

拜登保證金融體系穩固　

市場擔憂銀行倒閉危機擴大　美股跌90點

烏正式公布　「榮光歸烏克蘭」英雄背景

股東集體開告！　矽谷銀行CEO、CFO被控詐欺

更多熱門

相關新聞

矽谷銀行倒閉導火線是什麼？　郭正亮揭美金融危機關鍵

矽谷銀行倒閉導火線是什麼？　郭正亮揭美金融危機關鍵

美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件衝擊全球金融市場，前立委郭正亮表示，當你股票漲很多，大家不願意再進股市，就會去買債券，買1%到2%不算差的投資，但暴力升息升到4.5%，賣不掉，SVB資產1730億，買了超過800億的不動產抵押貸款證券（MBS），別人來提款，你失去流動性，就拿不出現金。

北韓潛射巡弋飛彈　美智庫：恐在尹訪日試射

北韓潛射巡弋飛彈　美智庫：恐在尹訪日試射

華爾街日報：習近平訪俄後　擬與澤倫斯基通話

華爾街日報：習近平訪俄後　擬與澤倫斯基通話

拜登預期　與習近平在中國人大閉幕後通話

拜登預期　與習近平在中國人大閉幕後通話

烏克蘭爸媽：台灣很危險！　她堅持來台原因曝

烏克蘭爸媽：台灣很危險！　她堅持來台原因曝

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭軍援澤倫斯基拜登軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面