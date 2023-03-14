斑馬突抓狂！主人一靠近「手臂差點被扯掉」　攻擊原因曝光

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州72歲農民羅納德（Ronald Clifton）被自己飼養的斑馬咬傷，立刻爆血倒地。他打電話通報911時說，「我想牠把我的手臂扯下來了…派一架直升機來吧。」警方研判，雄性斑馬可能為了保護另外5、6頭雌性，才會表現出攻擊性。

綜合外媒報導，匹克威郡（Pickaway County）警方12日傍晚5時30分左右接獲通報，近郊瑟克爾維爾（Circleville）一座私人農場發生斑馬攻擊事件。根據電話錄音，調度員太過震驚，因此再三確認案情，還問報案人是否被斑馬咬了手臂，而羅納德無奈表示，「哦，天X的當然囉！」

▲雄性斑馬表現出攻擊性。（圖／翻攝匹克威郡警長辦公室）

根據警方報告，3名員警抵達現場時，羅納德正倒在地上，他們試圖把巡邏車停在傷患與斑馬群之間，一隻壯碩雄性斑馬卻衝向駕駛座那一側車門，表現得「非常有敵意」，直到警笛與空氣喇叭大作，才暫時後退。

嚇退斑馬後，2名員警查看羅納德傷勢，發現對方右手肘以下大量出血，趕緊綁好止血帶，攙扶傷患上救護車。與此同時，第3名員警負責監視斑馬。報案人家屬反覆強調，如果必要的話可以擊斃斑馬，也曾警告切勿背對斑馬，以免牠們趁機發動攻擊。

根據員警隨身監視器畫面，那頭斑馬咄咄逼人地靠近，被女警大吼三次都沒有嚇跑，最後遭到霰彈槍擊斃。羅納德被緊急送往哥倫布市（Columbus）的格蘭特醫療中心（Grant Medical Center）治療，幸好不會失去手臂。