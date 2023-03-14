3歲女童槍殺4歲姐姐！　爸媽「2致命疏忽」害女兒沒命

▲德州傳出兒童誤殺手足的悲劇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州哈里斯郡（Harris）警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）表示，一名3歲女童拿著一把未關保險的手槍，不小心開槍打死4歲的姐姐。

CNN報導，岡薩雷斯指出2名女童12日在休士頓的家中，還有包括父母、父母朋友在內的5名大人。據父母聲稱，當時他們互以為對方有在顧小孩，所以都沒有去查看2個女兒的狀況，2個女兒獨自在臥房內，小女兒拿到了一把彈匣裝滿的半自動手槍，接著大人們聽到臥房傳來一聲槍響，所有人蜂擁而入，看到4歲的姐姐已經倒在地上沒有反應。

岡薩雷斯表示，這又是另一起兒童意外拿到手槍殺人的悲劇。調查進行中，岡薩雷斯表示，某人很有可能因為未將手槍關上保險的疏忽而面臨刑罰。

這已非美國今年第一起兒童持槍誤傷人事件，稍早在維吉尼亞州的紐波特紐斯（Newport News），一名6歲學童在學校開槍打中教師，所幸該名教師倖存並正在康復中。

報導指出，光是2015年至2020年間，全美就有2070起18歲以下孩童開槍誤傷人的案件，9歲以下「犯案」比例更高達39％，其中造成765人死亡、1366人受傷。