球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出

▲莫蘭特夜訪丹佛脫衣俱樂部的畫面流出，引發球迷討論，目前他仍未確定何時重返賽場。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

NBA曼菲斯灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）日前在夜店亮槍遭到調查，雖然警方因證據不足不起訴，但目前仍被聯盟禁賽。不過外媒今近日爆料，稱莫蘭特3月2日在丹佛一家脫衣俱樂部豪撒5萬美元（約新台幣150萬元），且釋出一張疑似監視器畫面的照片，當下一名脫衣舞女郎正跨坐在莫蘭特大腿上…

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，莫蘭特2日晚間曾光顧丹佛一家脫衣俱樂部，從釋出的畫面可見到，當時VIP包廂裡可謂紙醉金迷，房間地板與座椅幾乎被白花花的鈔票佈滿，一名目擊者形容「整個房間都是錢！」另一名脫衣舞女郎則說她花了許久才數完這比龐大的「小費」。

沒過幾天，3月4日灰熊在客場輸給地主金塊後，莫蘭特馬上再度登門。該俱樂部內部人員透露，在灰熊隊專機降落丹佛不到2小時，莫蘭特就跟著好兄弟從俱樂部後門溜進貴賓室，花費至少900美元（約新台幣2.7萬元）訂了3小時的VIP包廂，「他們準備開派對，莫蘭特想要找些女孩一起狂歡…」

該俱樂部的老闆對這位NBA超新星的光顧讚不絕口，表示莫蘭特是位禮貌且貼心的年輕人，不像丹佛金塊或野馬（NFL）隊員會非禮店裡的女孩們，形容「莫蘭特太棒了！」

莫蘭特近期的槍枝事件觸碰美國敏感神經與法律問題，在NBA版面逐漸被外籍球員攻占下，身為美國本土少數的新世代球星，莫蘭特的亮槍事件也讓其贊助商捏了一把冷汗，目前莫蘭特拍攝的運動飲料廣告已被撤下，難保其他合作品牌不會跟進。

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