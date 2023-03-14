估Fed下周不升息　高盛專家預言祭出1新措施

▲矽谷銀行倒閉一度引發新一波金融風暴的恐慌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國強勢升息牽動銀行金融業，矽谷銀行（SVB）倒閉後，政府為避免金融風暴擴大，也下令關閉對手銀行Signature Bank。高盛經濟學家哈周斯（Jan Hatzius）最新報告指出，由於美國銀行系統壓力，預期聯準會（Fed）下周不會再升息。

美媒「CNBC」報導，哈周斯在周日（12日）的報告中表示，由於美國銀行系統出現壓力，「我們不再預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）會在3月22日的會議上再度升息。」

高盛預期最新的措施，會是對面臨大量提款的銀行提供流動性，並增強存戶的信心。

高盛原先估計Fed會在下周的會議上升息1碼，聯邦公開市場委員會2月就已升息1碼，將範圍推升至4.5％至4.75％，創下了2007年10月以來的新高。

不過SVB發生擠兌進而破產倒閉掀起了新一波金融風暴的恐慌，聯邦政府迅速於周末出手，以系統性風險關閉SVB的對手銀行Signature Bank，同時確保2間銀行的存戶都能全額取款，增加存戶對美國銀行系統的信心，快速壓制風暴擴大的風險。Fed也創立新的「銀行定期資助計畫」（BTFP），為因SVB倒閉受到市場不穩定衝擊的機構提供支持。

高盛表示，這2個系列措施將增加存戶們的信心，因此公司也預期Fed下周不會再升息外，還會祭出新措施，為面臨大量提款的銀行提供資金流動性。不過高盛認為5、6、7月仍可能升息1碼，最終落在5.25％至5.5％的範圍。