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英國外交新方針首次提台灣　強調台海局勢穩定

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國在最新外交方針中，表示將致力維護台海穩定。（圖為英國首相蘇納克／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦13日專電

英國政府今天公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，是2021年首次發布同類文件後，首次提到台灣，並強調台海情勢穩定以及透過對話和平解決台灣議題的重要性。

英國政府2021年首次發布可謂施政方針的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR），當時通篇未提及台灣、也未提及台灣海峽，今年的IR則提到台灣2次、台灣海峽3次。

2023年版IR（IR23）在「首相序」提到，俄羅斯對烏克蘭的非法侵略、將能源與食物供給當武器運用以及不負責任的核武言詞，加上中國在南海與台灣海峽升高的侵略態勢，恐讓世界日益被危險、混亂與分歧主宰，催生對威權主義有利的國際秩序。

在「英國對中政策」一節，IR23指出，2021年以來，有兩大因素促使英國政府更新對中政策：中國可觀的國力規模以及中國幾乎在每一項全球議題都具重要性；英國對於中國共產黨的舉措和公開傳達的意圖日益擔憂。

IR23提到，自2021年上一次IR發布以來，中共選擇強化與俄羅斯的夥伴關係，並持續漠視普世人權和國際承諾，其宣稱的「多邊主義」對聯合國體系的核心人權和自由價值構成挑戰。

此外，中共透過挹注大筆資金快速進行軍事現代化，卻缺乏透明度。中共在南海有主權爭議的島嶼大行軍事化，並拒絕聲明放棄動用武力達成對台灣的企圖。

IR23寫道，英國將深化與核心盟友和廣泛夥伴的協調合作，與盟友夥伴致力強化集體安全，在必要時進行抗衡和競爭，並在國際法遭侵蝕、人權遭侵犯、出現脅迫或試圖創造依賴關係的情形時，起而對抗。

IR23強調，英國長久以來的立場是，台灣議題必須透過台灣海峽兩岸民眾的對話和平解決，而不是透過任何一方企圖改變現狀。

最後一個提到台灣或台海的章節是「全域嚇阻、防衛和競爭」。IR23寫道，英國將致力維護台海穩定，並會在東海、南海反對任何單方面對現狀的改變。

IR23指出，英國將支持所有相關方一同尋求確保情勢升溫不至於導致局勢升級。

根據現行選舉規範，英國最遲需於2025年1月舉行國會大選。英國政府說明，IR23擘劃的是至2025年新一屆國會議員就任、新政府上任前的施政方向。

外交大臣柯維立（James Cleverly）今天下午在國會發布IR23時提到，英國不能對中共日益具有侵略性的軍事和經濟行為視若無睹，包括在台海升高緊張，以及企圖威逼他國，最近的例子是立陶宛。

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