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數百移民高喊「前進美國」衝入美墨邊關　竟是1條謠言造成

▲▼誤信美開放入境傳言 數百移民硬闖美墨交界邊關，美國邊境、墨西哥邊境。（圖／路透）

▲誤信「美國開放入境」謠言，數百移民強闖美墨邊關。（圖／路透）

文／中央社

由於風聞移民當天可以獲准進入美國，昨天有數百人試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。

法新社報導，昨天中午時分，一大群主要由委內瑞拉人組成的移民開始聚集在美墨交界一座橋樑的入口附近，這座橋樑連接墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）和美國南部德州艾爾帕索（El Paso）。

大批移民在穿越中美洲和墨西哥、長達數千英里的旅程後，對申請美國庇護一再延誤和困難重重感到沮喪。部分移民告訴法新社，他們相信美國為慶祝所謂的「移民日」，將開放移民入境。

社群媒體上的照片顯示，包括許多婦女和兒童在內的一大群移民跑向邊界，口中還高喊「前進美國！」。

他們不久就看到帶刺鐵絲網、橙色路障和手持盾牌的警察。

協助華雷斯城移民的社工瓦倫祖拉（Enrique Valenzuela）說，美國邊防人員「當然」採取行動，關閉橋梁。

23歲的委內瑞拉人索里士（Jackson Solis）昨天也來到橋邊，查看傳言是否屬實。他說：「我們都跑去了，他們用帶刺鐵絲網圍住我們，還向我們投擲催淚瓦斯。」

移民現在必須透過美國海關與邊境保護局 （Customs and Border Protection, CBP）的應用程式完成線上庇護申請預約，尋求庇護者必須提前申請，而不能在抵達時才提出。

拜登政府一直希望阻止數量破紀錄的移民和尋求庇護者湧入美國。這些移民透過人口走私組織安排、通常危險的旅程來追求美國夢。

如今每月約有20萬非法移民企圖跨越美墨交界，其中多數來自中南美洲，他們大多會以家鄉的貧困及暴力猖獗狀況為由申請庇護。

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