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快訊／7-11擴張全球推手伊藤雅俊過世　享耆壽98歲

▲▼7-ELEVEN 超商推手伊藤雅俊逝世 享耆壽98歲。（圖／CFP）

▲7-11擴張全球推手伊藤雅俊過世，享耆壽98歲。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

日本億萬富豪、連鎖超商7-11興盛全球的奠基人、伊藤洋華堂創始人兼名譽會長伊藤雅俊10日因衰老去世，享耆壽98歲。日本7&I控股13日在一份訃聞中表示，「我們想要對他生前的奉獻，表示衷心的感謝」。

根據日本NHK報導，伊藤雅俊畢業於橫濱市立商業專科學校（現為橫濱市立大學），1956年接手叔叔經營的一家服飾店，將其改為販賣各式雜貨的百貨商店，並更名為「洋華堂」。

伊藤雅俊接手經營業務後，參考美國超市的營運模式，把食品及日用品加入店內銷售，並於1970年更名為「伊藤洋華堂」，同時在各地持續擴大店鋪，鼎盛時期一度擴張到182間門市。

伊藤洋華堂一名高層主管鈴木敏文1972年前往美國考察期間，發現美國7-11超商的潛力，決定把7-11引進日本。伊藤洋華堂成功取得授權，於1974年在東京開設了日本首間7-11，成為7-11擴張全球的重大契機。

7-11引進日本後迅速擴張，伊藤洋華堂也於1991年買下7-11全球總部南方公司。伊藤洋華堂2005年決定把日本7-11、美國7-11及伊藤洋華堂合併成為7&I控股，其中「I」即是對創始人伊藤雅俊的致敬。

伊藤雅俊10日因衰老去世後，7&I控股13日在一份訃聞中表示，「我們想要對他生前的奉獻，表示衷心的感謝」。

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