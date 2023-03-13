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史書華粉專復活！提鍾沛君「乳癌復發」　她嘆：很難想像是位醫師

▲▼牙醫史書華FB粉專「啪没了」永久下架　鍾沛君：爽啦！。（圖／翻攝鍾沛君臉書）

▲牙醫史書華的臉書粉專日前遭下架，讓鍾沛君直言「天道好輪迴，蒼天饒過誰，爽啦！」。（圖／翻攝史書華醫師愛碎念、鍾沛君臉書）

記者閔文昱／綜合報導

擁有13萬人追蹤的臉書粉絲團「盾牌牙醫」史書華日前疑似遭到檢舉，導致整個粉絲專頁消失，讓國民黨台北市議員鍾沛君直言「天道好輪迴，蒼天饒過誰，爽啦！」不過，事隔5天後，史書華今（13日）宣布粉專復活，並發文嘲諷「鍾沛君議員還很爽嗎？」甚至提及對方乳癌復發一事。對此，鍾沛君回擊，「很難想像一位醫師，竟會攻擊別人的病史。」

「盾牌牙醫史書華」13日在臉書發文高喊「I m back！」正式宣布粉專復活，並在留言區標記鍾沛君開酸，「天道輪迴，你們只能爽5天」。而鍾沛君也現身回覆「歡迎貼牌牙醫淘寶華強勢回歸，笑話不要停。」對此，史書華則回嗆，「我也不會在你乳癌復發的的時候說，『天道好輪迴，蒼天饒過誰』，或是停辦228紀念日，這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的。」

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▲史書華、鍾沛君在臉書展開筆戰。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華）

▲史書華、鍾沛君在臉書展開筆戰。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華）

針對史書華提及乳癌復發部分，鍾沛君在個人臉書發文感嘆，很難想像一位醫師，跟人筆戰時竟然會攻擊別人的病史，「但也許是我的問題，牙醫只是工作，側翼才是本體。」另外，她也強調，自己當年病變的患部在肺，並非乳癌，「淘寶華可能平常貼牌貼習慣了，以為病灶也能貼牌轉生。就像他賣淘寶貨，貼了新牌就聲稱是什麼精品，還要加個幾倍價之『台灣價值變現術』。」

史書華稍早再發文回擊，很難想像一個民意代表要靠抹黑老百姓蹭聲量，「大概剛選上議員就想選立委想瘋了。」他澄清，賣淘寶沒有罪，但沒有就是沒有，「而且對於一個以中國黑名單為榮的台灣人來說，就是極大的冒犯。」

史書華最後也說道，他對他的病人都很好，但鍾沛君卻是侮辱自己的選民跟納稅人，「跟這種人更不用談什麼品德了」。

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