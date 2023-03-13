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挺台防衛！　路透：英批准對台出口「潛艦零件技術」去年大增

▲▼潛艦上浮。（圖／軍聞社）

▲潛艦上浮的畫面。（資料照／軍聞社）

記者吳美依／編譯

《路透社》獨家爆料，英國去年大幅增加批准對台出口潛艦零件及技術，不僅冒著激怒北京的風險，更可能影響英中關係。2位知情議員及2名前官員認為，此舉反映英國支持台灣的意願提高，其中一名議員更指出，這等同於英國政府在強化台灣裝備方面「開了綠燈」。

英國國際貿易部「出口管制組織」（ECO）數據顯示，2022年前9個月，英國政府批准了25項對台出口許可，商品類別為「潛水艇零件」和「潛水艇技術」，總價值達到破紀錄的1.67億英鎊（約新台幣62億元），比前6年總和更多。

這份公開數據並未揭露哪些公司獲得授權，也未詳細說明具體設備。但據英國需要出口許可的戰略軍事物資清單，其中一種類型「ML9」包括軍艦、特種海軍設備配備、零件及其他水面艦艇，另一種類型「ML22」包括研發、生產、操作、安裝、維護、修理或軟體所需技術。

▲▼英國皇家海軍（Royal Navy）伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國航母伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）2021年首航卻避經台灣海峽，引發質疑與抨擊。（圖／達志影像／美聯社）

中國外交部呼籲英國「避免向台灣當局提供軍事支持」，「如果這是真的，這是嚴重違反一中原則，破壞中國的主權及安全利益，破壞台灣海峽的和平與穩定。中國對此高度關注並堅決反對。」

英國政府發言人聲明，該國長期以來「都依據個案基礎批准對台出口受管制商品，這些申請也符合受管制軍民兩用商品出口的規定。」他表示，台灣問題必須由兩岸人民「在沒有威脅或武力脅迫的情況下，透過建設性對話解決」。

13日，英國政府更新國防、安全及外交政策優先任務時，闡述如何應對來自中國及俄羅斯的新威脅，並且宣布增加國防支出。

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