「浪貓」闖家門霸占狗窩！他靠近一看驚覺完蛋　10歲愛犬不見了

▲看似「野貓」的動物睡在狗窩上，看起來很愜意。（圖／翻攝推特@azgfdTucson）



記者吳美依／綜合外電報導

美國亞利桑那州居民尼古拉（Nikola Zovko）下班回家時發現，一隻「野貓」闖進屋內，趴在寵物睡窩上愜意休息，靠近一看才發現，那根本不是浪浪，而是一隻山貓（bobcat）。他膽戰心驚等待山貓離去後，卻又發現10歲愛犬不見了，內心大喊不妙。

▲山貓似乎不想離開睡窩。（圖／翻攝推特@azgfdTucson）



尼古拉回憶，山貓看起來非常放鬆，只有在人類靠近時，才會哈氣示警。他趕緊把其他寵物帶往別的房間，通報亞利桑那州漁獵部門，並且打開所有門窗，希望山貓自行離開，未料「牠只是在做貓咪會做的事情，坐在那裡清洗自己、舔自己。」

▲吉娃娃混臘腸「吱吱」。（圖／翻攝gofundme）



45分鐘後，尼古拉注意到山貓終於消失了，但家裡的吉娃娃混臘腸狗「吱吱」（Squeakers）也不見蹤影。他在家裡和庭院遍尋不著，隔天下班才發現毛孩倒在前院、身負重傷，「牠的狀況很糟糕，幾乎可說是被撕碎」。

「吱吱」緊急接受數小時手術後，非常幸運地存活下來，並且縫了很多針。雖然牠定期注射疫苗，但仍需要隔離，以防感染狂犬病。

尼古拉推測，山貓從狗門進入家裡，為了爭奪睡窩而與「吱吱」發生衝突，進而展開攻擊。他表示，「吱吱」狀況好多了，但到現在還夾著尾巴，距離康復仍有很長一段路要走。如今，他也在募資平台GoFundMe發起活動，籌措3300美元（約新台幣10萬元）的醫療費。