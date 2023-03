「浪貓」闖家門霸占狗窩！他靠近一看驚覺完蛋　10歲愛犬不見了

▲看似「野貓」的動物睡在狗窩上,看起來很愜意。(圖/翻攝推特@azgfdTucson)



記者吳美依/綜合外電報導

美國亞利桑那州居民尼古拉(Nikola Zovko)下班回家時發現,一隻「野貓」闖進屋內,趴在寵物睡窩上愜意休息,靠近一看才發現,那根本不是浪浪,而是一隻山貓(bobcat)。他膽戰心驚等待山貓離去後,卻又發現10歲愛犬不見了,內心大喊不妙。

▲山貓似乎不想離開睡窩。(圖/翻攝推特@azgfdTucson)



尼古拉回憶,山貓看起來非常放鬆,只有在人類靠近時,才會哈氣示警。他趕緊把其他寵物帶往別的房間,通報亞利桑那州漁獵部門,並且打開所有門窗,希望山貓自行離開,未料「牠只是在做貓咪會做的事情,坐在那裡清洗自己、舔自己。」

▲吉娃娃混臘腸「吱吱」。(圖/翻攝gofundme)



45分鐘後,尼古拉注意到山貓終於消失了,但家裡的吉娃娃混臘腸狗「吱吱」(Squeakers)也不見蹤影。他在家裡和庭院遍尋不著,隔天下班才發現毛孩倒在前院、身負重傷,「牠的狀況很糟糕,幾乎可說是被撕碎」。

「吱吱」緊急接受數小時手術後,非常幸運地存活下來,並且縫了很多針。雖然牠定期注射疫苗,但仍需要隔離,以防感染狂犬病。

尼古拉推測,山貓從狗門進入家裡,為了爭奪睡窩而與「吱吱」發生衝突,進而展開攻擊。他表示,「吱吱」狀況好多了,但到現在還夾著尾巴,距離康復仍有很長一段路要走。如今,他也在募資平台GoFundMe發起活動,籌措3300美元(約新台幣10萬元)的醫療費。

