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俄核心圈爆內鬥！傳普丁「無法解決」放棄了　美女發言人反擊

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打超過380天，依據華府智庫「戰爭研究所」11日說法，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）證實克里姆林宮核心圈存在內鬥。對此，扎哈羅娃12日做出反擊。

智庫「戰爭研究所」（ISW）表示，扎哈羅娃11日出席莫斯科一場論壇時提及，因克宮菁英之間的鬥爭，無法複製史達林時期建立蘇聯資訊局的方式來集中控制俄羅斯內部資訊空間，俄國放棄對資訊空間集中控制，就連總統普丁也無法立即解決此問題。

分析指出，扎哈羅娃所言值得關注，內容符合ISW長期以來對克宮政權情勢日益惡化的評估，「尚不清楚扎哈羅娃，一名經驗豐富的資深發言人，為何會在公開場合承認這些問題」。

針對相關言論，扎哈羅娃12日做出反擊，轉發俄新社烏克蘭分社前負責人維辛斯基（Kirill Vyshinsky）的文章。這篇文章提到，他也有參加那場論壇，從開場到結束的每一字都聽得清清楚楚，當時討論的是如何加強團結取得勝利，批評ISW智庫的說法完全不存在，是利用謊言與扭曲意義參與資訊戰。

▼俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯外交部美女發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）發文力挺華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

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