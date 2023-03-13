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俄羅斯人妻喊話普丁　「別讓我們的兒子、丈夫去送死」

▲▼ 俄羅斯一群人妻與母親走上街頭，向總統普丁（Vladimir Putin）喊話，要求停止把她們的老公、兒子送上屠宰場。（圖／翻攝自Telegram）

▲這群婦女們苦訴摯愛親人在3月初被迫加入攻擊部隊，但在動員後只接受短短4天的訓練。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

在烏克蘭東部巴赫姆特激戰之際，俄羅斯一群人妻與母親走上街頭，向總統普丁（Vladimir Putin）喊話，要求停止把她們的老公、兒子派去送死，也就是在沒有足夠訓練或物資補給的情況下加入部隊，任人宰割。

CNN援引俄羅斯Telegram頻道「SOTA」發布的影像，這群婦女們苦訴摯愛親人在3月初被迫加入攻擊部隊，但在動員後只接受短短4天的訓練。畫面顯示，她們舉著寫有「580 獨立榴彈砲兵師」的俄文標語，日期為2023年3月11日。

其中一名女子稱，老公正在與敵軍交戰的前線，「我們的動員士兵像是『羔羊』般被送往屠宰場……一次5個人，要對付100名全副武裝的敵人」，即便已經準備為祖國效命，但這是要依據他們接受的專業訓練，並非充當衝鋒部隊，「我們要求，把我們的人從前線上撤回，並為砲兵提供火砲及彈藥」。

CNN無法獨立核實影片中這群女性的說法。俄軍派遣數十萬兵力前往戰場引發爭議與示威，促使許多俄羅斯人逃離出境，尤其是年輕人。一名匿名男子曾向CNN透露，「我們逃離俄羅斯，是因為我們想要活下去，我們擔心自己會被派到烏克蘭」。

此外，許多徵召動員士兵的家屬批評，此次俄軍動員的問題很多，像是紀律問題、缺乏中級軍官領導、缺乏培訓以及後勤困難，包括伙食差、醫療用品不足、制服不夠等。

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