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饒舌歌手在舞台上摔倒「突然死亡」　超嗨觀眾嚇壞驚悚畫面曝光

饒舌歌手在舞台上摔倒「突然死亡」　超嗨觀眾嚇壞驚悚畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲歌手表演一半突然倒地。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

南非27歲饒舌歌手科斯塔(Costa Titch)近來在舞台上表演最後一首歌時突然倒下，正在欣賞表演的群眾原本還在歡呼，但由於他一直倒地不起讓現場氣氛突然變調，他的家人後來證實他已經死亡，突然驟逝的消息令人震驚。

原名為康斯坦丁諾斯(Constantinos Tsobanoglou)的科斯塔，11日在約翰尼斯堡市(Johannesburg)納斯雷克展覽中心(Nasrec Expo Centre)所舉行的音樂會進行表演時，突然在舞台上摔倒，雖然他很快就被旁人扶起來並且繼續表演，但沒多久又再度倒地陷入昏迷，嚇壞現場觀眾。

科斯塔家人後來在網路上表示，「死亡悲慘地來敲門，帶走我們心愛的兒子、兄弟與孫子，我們不得不面對他已經死亡的消息，這讓我們深感痛苦」，然而聲明中沒有說明科斯塔死因。

當地媒體報導，科斯塔在成為饒舌歌手前曾是伴舞舞者，後來於2020年投入歌壇，以Activate 和 Nkalakatha等歌曲迅速走紅，是一名屢獲殊榮的表演者，不幸消息傳出後引發許多音樂界人士與網友在網路上表達哀悼，死因正在調查中。

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