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南韓輪胎工廠深夜大火！燒毀40萬個輪胎11人嗆傷　鄰近住戶急避難

▲▼韓泰輪胎大田廠12日晚間傳出嚴重火災，消防當局經過13個小時才撲滅主要火勢。（圖／CFP）

▲韓泰輪胎大田廠12日晚間傳出嚴重火災，消防當局經過13個小時才撲滅主要火勢。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

韓泰輪胎位於南韓大田的工廠昨（12）日晚間起發生大火，至少11人因為吸入過多濃煙而嗆傷，40萬個輪胎製品慘被燒毀，橘紅色的火光和陣陣黑色濃煙完全遮住公寓大樓的視線，居民聽到爆炸聲後無不躲到親友家或是政府安排的避難地點，部份火花甚至燒到緊鄰的公寓園區，消防當局花了13個小時才撲滅主要火勢。

根據《韓聯社》，南韓大田廣域市大德區木上洞的韓泰輪胎（한국타이어，Hankook Tire）工廠於12日晚間10時9分起傳出大火，這場火災導致10名現場工作人員、1名消防隊員吸入過多濃煙嗆傷，北側2工廠遭到火勢燃燒，40萬個輪胎製品燒毀，工廠關係人士研判火勢可能是從輪胎硫化的機械內傳出。

這場火勢燒毀了2工廠內部8萬7000多平方公尺的面積，更導致物流倉庫內40萬個輪胎製品全部遭到燒毀。

▲▼韓泰輪胎大田廠12日晚間傳出嚴重火災，消防當局經過13個小時才撲滅主要火勢。（圖／CFP）

▲▼韓泰輪胎大田廠12日晚間傳出嚴重火災，消防當局經過13個小時才撲滅主要火勢。（圖／CFP）

消防當局從火勢發生8分鐘內發布緊急對應第1階段，並從今（13）日凌晨2時10分提升至緊急對應第3階段，當局出動了共9台直升機、158台裝備與車輛、750名消防人員，並從蔚山調來了大容量消防放射水泡車，在經過13個小時後才初步撲滅主要火勢。

數十萬個橡膠製輪胎的燃燒導致現場傳出濃濃黑煙、陣陣難聞的氣味，鄰近的公寓住戶就算緊閉窗門，仍不難見到濃煙與有毒氣體從窗門灌入。

▲▼韓泰輪胎大田廠12日晚間傳出嚴重火災，消防當局經過13個小時才撲滅主要火勢。（圖／CFP）

▲▼韓泰輪胎大田廠12日晚間傳出嚴重火災，消防當局經過13個小時才撲滅主要火勢。（圖／CFP）

▲▼韓泰輪胎大田廠12日晚間傳出嚴重火災，消防當局經過13個小時才撲滅主要火勢。（圖／CFP）

現場一名崔姓住戶表示，「家門口與工廠只隔著一條道路，突然傳出多次的『碰碰』聲響與爆炸聲，火勢沿著風向擴散，火花甚至噴到公寓社區花圃。外頭燒得通紅，就算緊閉門窗，濃煙還是灌入家裡，傳出濃濃的橡膠燒焦味，導致公寓內的火災煙霧警報器啟動，現場彷彿是地獄。」

政府將鄰近住戶疏散至大德文化體育館，至於鄰近的3所學校（國、高中）則採取休假或是遠距教學。

韓泰輪胎稍早表示，大田廠輪胎生產受火災影響全面中斷。廠方指出，大田廠所生產的輪胎主要用於一般轎車、貨車、公車等，約65%出口至海外，剩下35%則用於國內的汽車產業；且由於大田2工廠基本上已經算是燒毀的狀態，因此未來若要復工，恐怕還得再等一段相當長的時間。

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