韓半島恐迎「危機之春」！美韓大規模軍演　北韓潛艦發射巡弋飛彈

▲北韓12日上午在咸鏡南道新浦外海從潛艦「8.24英雄艦」發射2枚戰略巡弋飛彈。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與南韓從今（13）日0時起舉行連續11天的「自由之盾」（FS）聯合軍演，為此北韓（朝鮮）昨（12）日上午在咸鏡南道新浦港海域出動2000噸級潛艦，首度透過潛艦發射2枚戰略巡弋飛彈，飛彈飛行1500公里後精準擊中目標。分析指出，未來北韓恐怕還會發射洲際彈道飛彈，甚至有可能進行第7次核試驗。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（13）日上午表示，軍方偵測到北韓12日早晨從咸鏡南道新浦附近海域的潛艦發射「未知」的導彈，由於南韓軍方選擇慢一天才對外界公開北韓試射導彈的消息，再加上仍未知北韓試射導彈的種類，很有可能是南韓與美國軍方仍在分析北韓試射導彈的相關數據。

考量到北韓軍方可能會使出欺瞞戰術、甚至再度進行其他軍事挑釁行動，南韓軍方才未選擇即時對外界公開北韓試射飛彈的消息。

至於北韓官媒《朝中社》今（13）日則在報導公開部份飛彈相關數據，指出北韓軍方12日早晨出動潛艦「8.24英雄艦」至朝鮮東海（日本海）鏡浦灣海域，發射2枚戰略巡弋飛彈，為首次從潛艦發射巡弋飛彈，2枚飛彈以當初設定的8字形1500公里飛行軌道，在7563秒（2小時6分3秒）至7575秒（2小時6分15秒）的時間內擊中目標，朝鮮勞動黨中央軍事委員會對試射結果感到非常滿意。

《朝中社》表示，「透過水中發射訓練，可以藉由始終一貫的壓倒性力量來管控美帝與南朝鮮（南韓）在現今情勢下的反共和國軍事蠢動，並且明確表明我國（北韓）軍隊不變的立場，證實在多種空間下我方核戰爭遏制手段的經常性運作態勢。」

據悉，「8.24英雄艦」為2016年8月24日北韓在咸鏡南道新浦外海，首度從水裡發射潛射彈道飛彈（SLBM）北極星-1型時所使用的2000噸級潛艦，當時北韓宣稱海底試射成功，因此將該艦以「8.24英雄艦」命名。

南韓《韓聯社》指出，隨著北韓成功從潛艦發射巡弋飛彈，代表北韓從此持有「水中戰略武器」，美國與南韓的飛彈攔截網備受威脅，而軍事專家也認為北韓潛艦攻擊能力有所成長、強化，且戰略巡弋飛彈射程達到1500公里，代表南韓全境與駐日美軍基地被納入北韓巡弋飛彈的打擊範圍。

先前北韓最高領導人金正恩曾於11日主持朝鮮勞動黨中央軍事委員會擴大會議時表示，為了應對美國與南韓的聯合軍演，已決定實施具有實踐性的舉措，有效活用並行使戰爭遏制力。

美國與南韓將從13至23日展開為期11天的大規模聯合軍演「自由之盾」，包括提升至戰區級的聯合野外機動訓練（FTX），並集中進行雙龍聯合登陸作戰訓練、代號柚木刀（Teak Knife，斬首行動）的聯合特殊作戰訓練等20多個訓練，軍演期間美國將出動最強戰略轟炸機「槍騎兵」B-1B、神盾級驅逐艦等各種戰略資產，3月底更預計出動核動力航母尼米茲號。

軍事專家預估，美國與南韓的大規模軍演恐將觸怒平壤當局，因此不排除北韓將於軍演期間內以正常角度（30至45度）發射洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型、發射固態燃料引擎的ICBM，甚至可能以超大型核彈頭或小型化的戰術核武進行第7次核試，韓半島（朝鮮半島）恐將迎來「危機之春」。