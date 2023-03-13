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表演中和人妻「撲克牌調情」！暴怒夫瞬間衝上台　瘋狂痛扁魔術師

表演中和人妻「撲克牌調情」！暴怒夫瞬間衝上台　瘋狂痛扁魔術師。（圖／翻攝自Twitter）

▲魔術師表演一半，突然遭一名男子攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲電視主持人與魔術師墨菲(Ben Murphy)近來在郵輪表演撲克牌魔術時，邀請台下一名女性觀眾一起參與，卻因為與對方動作太親暱，氣得對方老公當場衝上台把他暴打一頓，畫面在網路上瘋傳。

事件1日發生在皇家加勒比郵輪海洋量子號上，影片中可看到，墨菲表演時邀請台下一名金髮女性觀眾上台，2人將折疊撲克牌塞在嘴中，近距離用牌「接吻」時，一名男子突然暴怒衝上台，撲到他身上瘋狂攻擊。

攻擊人的男子疑似是台上女觀眾伴侶，女子見到魔術師被攻擊，也嚇得拼命阻止。影片後來在網路上瘋傳，墨菲出面回應，事件造成他身上多處瘀傷，而且視力也受到影響。

墨菲表示，該名女觀眾態度友善，不但很樂意上台，表演也是在她同意之下才進行，對於自己遭到攻擊感到無奈。許多網友則聲援，「我們當時也在觀眾席中，發生這種事情太誇張了」、「你的表演很出色，祝福你一切都好」、「只因為這樣就打人，那男的也太沒安全感了」。

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