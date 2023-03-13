「肉色車隊」來了！裸體男女冒雨上街　抗議巴西單車地獄

▲聖保羅的單車騎士裸體騎車抗議道路安全。圖為2015年活動場景。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

巴西聖保羅（Sao Paulo）最繁華的保利斯塔大道（Paulista Boulevard）11日晚間出現數十名「裸體男女」冒雨騎腳踏車上街，讓許多民眾及用路人看傻眼。原來，他們這麼做，是為了抗議道路安全及單車騎士的權益。

▲「世界裸體騎車」希望提高人們對單車騎士脆弱性的重視。上圖為2008年活動，下圖為2015年活動。（圖／達志影像／美聯社）



《法新社》報導，巴西民眾響應「世界裸體騎車」（World Naked Bike）活動，提高人們對於單車騎士脆弱性的重視，初步估計約有50人參加，但並非所有成員皆全裸，有些人仍穿著單薄衣物，還有一名男子把自己從頭到腳都塗成綠色。

▲聖保羅民眾今年在晚間騎車上街。（圖／達志影像／美聯社）



41歲示威者貝澤拉（Allis Bezerra）說，「我們在拉丁美洲最大的大道上裸體，展現出我們在汽車暴力面前是脆弱的。這場運動向社會展示我們有多重要。透過使用單車作為交通手段，我們減少了街上會汙染環境的汽車。」43歲抗議人士阿吉達（Andresa Aguida）說，「我們騎車時，機車騎士一點也不尊重我們。他們按喇叭，似乎在說『讓開，否則我就撞倒你！』」

巴西交通醫學會（Brazilian Association of Traffic Medicine）2022年報告指出，該國2021年累計超過1.6萬多起腳踏車事故住院病例，平均每天發生44起。