巴赫姆特戰況激烈！　澤倫斯基：已擊殺超過1100名俄羅斯士兵

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）戰事激烈，烏克蘭總統澤倫斯基表示，過去幾天已有超過1100名俄兵陣亡，重創俄軍士氣；俄羅斯也同時表示，在過去24小時內已殺死220多名烏克蘭士兵，顯見當地戰況依舊膠著。

根據BBC報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，從3月6日開始，烏軍在不到一星期的時間內，於巴赫姆特地區擊斃了1100多名敵軍，還有另外1500人傷勢嚴重，足以讓對方不再採取進一步行動，「這是俄羅斯在巴赫姆特地區不可逆轉的損失。」不過，俄羅斯國防部也表示，俄軍過去24小時在該地區已殺死超過220名烏克蘭士兵。

目前俄羅斯讓瓦格納傭兵組織（Wagner Group）負責搶攻巴赫姆特，組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）12日表示，他將個人和瓦格納組織的聲譽押在奪取巴赫姆特上，而該地區的局勢確實非常困難，「越靠近市中心戰鬥就越激烈。」他也提到，若順利搶佔該區，將會重新開始招募新人加入瓦格納。

儘管西方分析人士指出，巴赫姆特並沒有特殊戰略價值，但已成為烏俄戰爭的焦點，俄軍不斷向克里姆林宮傳遞捷報消息，澤倫斯基也將此地視為「抵抗」的象徵，賦予其特殊的政治意義。