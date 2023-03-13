烏公布「榮光歸烏克蘭」英雄背景　去年底遭俄軍殘忍射殺

▲烏克蘭英雄馬西耶夫斯基身分獲得證實。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

日前網路流傳烏軍戰俘說完「榮光歸烏克蘭」後遭俄軍處決的影片，該名烏軍老兵死後被視為烏克蘭的英雄，烏克蘭國家安全局也終於在12日確認老兵的身分背景，他的名字叫馬西耶夫斯基（Alexander Macievsky）。

烏克蘭國家安全局經過一番調查，最終確認「烏克蘭英雄」的身分，發布關於馬西耶夫斯基的背景，指出馬西耶夫斯基來自切爾尼科夫地區的第119獨立旅第163營的狙擊手。

烏克蘭國家安全局指出，馬西耶夫斯基於2022年3月受到徵召投入作戰，同年12月底在頓涅茨克地區失蹤。影片中他抽著菸無懼於俄軍，淡淡說出「榮光歸烏克蘭」後遭俄軍亂槍射殺的時間點，事實上是發生於2022年12月30日，遺體在今年2月被運回家中。

「這是一位真正的英雄，即使面臨死亡，也向全世界展示了烏克蘭人的性格和不屈不撓的精神」，烏克蘭國家安全局表示，英勇的烏克蘭人守衛著國家土地，敵人一定會被擊敗，因為烏克蘭的偉大勝利，是建立在如馬西耶夫斯基這般勇士的英勇事蹟之上。

俄軍射殺戰俘已犯下戰爭罪，烏方已針對這次惡劣行為進行調查，並矢言盡一切努力，揪出殺害馬西耶夫斯基的俄羅斯軍人，讓他們得到應有的懲罰。