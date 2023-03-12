正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字怒報警

▲正妹看球一舉手「裡面沒穿」，2小時被瘋傳！（圖／翻攝自YouTube／P.LEAGUE）

網搜小組／許力方報導

球場嬌點經常在網路爆紅，有網友在看台灣職籃P. LEAGUE+線上轉播球賽時，剛好畫面拍到了場邊的一名短髮正妹，「半裸」對著鏡頭比出愛心的手勢，露出衣下的胸貼，他立即截圖轉發到臉書社團，超辣裝扮吸引熱烈討論，卻在短短不到兩小時惹怒本尊，現身留言喊告：「以上留言已截圖。」

網友12日透過「爆廢公社」轉發了一張球賽截圖，攝影師在場邊發現了一名短髮正妹，正妹也配合地對著鏡頭露出一抹燦笑，舉起雙手、比出愛心的手勢，她上身僅穿著一件黃色的短袖罩衫，沒有穿內衣，舉手時露出了衣下的胸貼，這火辣一幕立刻被網友截圖，瘋傳臉書，驚呼「球賽來看球」引發熱烈討論。

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▲網友瘋傳截圖，本尊回17字怒報警。（圖／翻攝自IG、爆廢公社）



貼文短短3小時就吸引超過3000人按讚，有部分誤以為是世界棒球經典賽，還有人研究起正妹的身材，甚至開玩笑喊「有種不要貼胸貼」、「我勸你不要多管閒事」、「型不錯」、「一飽眼福」、「她敢穿，你就要敢看。」網友批評吵成一團，也惹得本尊不滿，氣得現身留言回覆17字喊告：「以上留言，已全權截圖交由警方處理。」另外她也在個人Instagram上發布限時動態「我很懶得去解釋有無整型或隆乳，你們想罵就罵吧，我明天還要上班。」

事實上，正妹在球迷圈被譽為「場上最辣的常客」，過去經常被捕捉到場邊觀賽，打扮性感，是名鐵粉「有看線上直播都知道她是常客，場上最辣的」、「這個女生北部每一場球都去」、「這場算保守穿搭了，她很多場穿更少」，就連主播蔡晴景都知道她，曾大讚她聖誕節的周末3場比賽都有出席，「有夠熱血」。