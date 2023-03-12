牢房激戰！英最大監獄「18女獄警」和囚犯發生不正當關係

▲前女獄警艾蜜莉（Emily Watson）與艾希（Ayshea Gunn）因與囚犯發生不正當關係而吃上牢飯。（圖／北威爾士警方）



記者王佩翊／編譯

英國最大監獄「貝溫監獄」（HMP Berwyn）」以舒適的設施聞名，然而截至目前為止，該監獄卻有18名女獄警被發現與獄內的囚犯發生不正當關係而被解雇，其中有3人因此吃上牢飯。監獄官員協會批評了目前的獄警招募制度，稱很多女性僅透過視訊面試就合格，而這些人沒有足夠的生活經驗，很容易被囚犯影響。

根據《每日星報》報導，貝溫監獄過去一直被喻為是英國最舒適監獄之一，該監獄不但為囚犯提供高質量的房間，還有配套的浴室以及沒有安裝柵欄的窗戶。然而貝溫監獄卻不斷傳出獄警私會囚犯，不但替囚犯偷渡通訊產品、互傳色情照片，甚至還在獄內激戰。

截至目前為止就有18名女獄警因此被解雇，其中更有3人被告上法庭。一名前女獄警詹尼佛（Jennifer Gavan）以150英鎊（約新台幣5500元）的代價，偷偷把手機帶進監獄，交給因搶劫入獄的艾力克斯（Alex Coxon），因此被判刑8個月。

另一名前女獄警艾蜜莉（Emily Watson）則是在獄內和囚犯約翰（John McGee ）發生性關係。約翰入獄前是一名毒販，因為危險駕駛致死罪入獄，當時被判8年有期徒刑。艾希（Ayshea Gunn）則被發現向囚犯庫蘭（Khuram Razaq）傳遞色情照片與影片。

英國獄警協會（the Prison Officers' Association）主席馬克（Mark Fairhurst）嚴厲抨擊了獄警的招募制度。他直言，有太多「錯誤類型的女性」被聘用當作獄警，很多時候獄方僅使用zoom進行線上面試，而不會親自面試，因此沒有發現應聘者的「生活經驗不足」，這些人往往很容易被囚犯影響。

根據英國司法部統計，自2019年以來，光是英格蘭與威爾士地區就有32名女獄警因為與囚犯發生不正當關係而被解雇。