想要進Google？前副總裁曝「面試最看重1關鍵能力」　只有15%人有

▲Google前副總裁透露，她在招新人時，最注重的是對方是否擁有「自我覺察能力」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

Google前副總裁約翰遜（Claire Hughes Johnson）在Google工作的10年裡，每周至少要花費40小時來面試新人。她最近在CNBC指出，她面試時看重的不是受試者的經驗和技能，而是受試者是否具備關鍵的「自我覺察能力」（self-awareness）。

綜合外媒報導，約翰遜表示，雖然受試者的經驗和技能也同樣重要，但這些都是可以通過學習獲得的能力，而自我覺察的特質卻極其罕見，「儘管95％的受試者普遍認為他們擁有自我覺察的能力，但實際上只有10到15％的人真正做得到」。

約翰遜指出，擁有自我覺察能力的人勇於承認自己需要改進的地方，因此他們更有動力學習，而這也有助於他們更好地與同事和上層相處。為了測試一個人的自我覺察能力，約翰遜會在和受試者對談時，觀察對方使用「我」和「我們」 的次數。

她坦言，常將「我」掛在嘴邊的人可能難以和他人合作，而習慣使用「我們」的人可能會模糊掉自己在團隊中所扮演的角色，因此她也會檢視對方如何看待自己在團隊中的定位，「『這是我的主意，但我們整個團隊都有功勞』會是最佳答案」。

約翰遜也提供了一些方法，讓那些想知道自己是否擁有自我覺察能力的人能夠自我檢測。她透露，那些總是不同意別人意見的人恐怕沒有自我覺察的能力，而那些無法描述自己喜歡的工作類型，並且在工作後感到筋疲力盡卻不知何故的人，也可能缺乏自我覺察能力。

她建議，人們可以通過了解自身的價值觀、確認自己的工作風格、分析自己的技能和能力來建立自我覺察的能力。她還推薦Zoom創始人袁征（Eric Yuan）的練習方法，即在一天結束前，花15分鐘問自己今天做了哪些好事、犯了哪些錯誤，以及如何在隔天改進，來培養自我覺察能力。