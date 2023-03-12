路上遇龜速車超怒！近看「車尾1張紙條」秒解氣　網大讚：太貼心

▲男子因妻子剛剖腹產完傷口疼痛，所以車速放慢並貼紙條提醒後車駕駛。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

若是在車流量大的路段遇上龜速行駛的車，真的會讓人感到相當無奈又氣憤，但有一名駕駛卻不得不這麼做，因為他的妻子剛剖腹產完，傷口又因咳嗽過度用力而出血，因此必須放慢行駛速度避免搖晃，但他也相當有責任地在車尾貼上告示，希望其他駕駛能夠體諒，讓一票網友直呼最佳示範。

馬來西亞一名網友日前在推特po出一張照片表示，他日前開車時發現有一輛紅色客車的速度非常慢，結果開近後才發現對方在車尾貼了一張紙條，上面寫著「對不起我無法開快，因為妻子剛生產」。

Nampak last Guthrie tadi. Kereta bawa chill kat lane kiri. Mad respect to the brother, punyalah dia jaga wife dia. Semoga syurga untuk bro and keluarga!



It read: "Sorry xleh laju wife czer" pic.twitter.com/zTFfjkWyJH — أبو مريم (@tumbukrusuk) March 8, 2023

貼文po出後引發不少網友熱議，而車主也隨後現身回覆留言表示，自己真的不是故意開慢，「因為我的妻子在4日剛剖腹產完，結果7日又因為嚴重咳嗽導致傷口裂開出血，必須返回依醫院治療。」為了不要影響妻子的傷口，讓她再度感到疼痛，所以只好放慢開車速度。

車主表示，他們上路的時候剛好是下班的交通尖峰時刻，許多車確實被迫跟在他的車後，為了不想要造成更多人困擾，所以選擇在車尾貼上紙條，希望能取得大家諒解，「雖然不會有人叫我開快一些，但我也想尊重其他用路人。」

許多網友看到車主回應後，忍不住大讚他真的是最佳老公也是最棒的公民示範，「他的舉動非常溫暖」、「非常貼心的老公」、「真的一點也不自私」、「我願意讓路給他」。