　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路上遇龜速車超怒！近看「車尾1張紙條」秒解氣　網大讚：太貼心

▲▼遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣。（圖／翻攝自推特）

▲男子因妻子剛剖腹產完傷口疼痛，所以車速放慢並貼紙條提醒後車駕駛。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

若是在車流量大的路段遇上龜速行駛的車，真的會讓人感到相當無奈又氣憤，但有一名駕駛卻不得不這麼做，因為他的妻子剛剖腹產完，傷口又因咳嗽過度用力而出血，因此必須放慢行駛速度避免搖晃，但他也相當有責任地在車尾貼上告示，希望其他駕駛能夠體諒，讓一票網友直呼最佳示範。

馬來西亞一名網友日前在推特po出一張照片表示，他日前開車時發現有一輛紅色客車的速度非常慢，結果開近後才發現對方在車尾貼了一張紙條，上面寫著「對不起我無法開快，因為妻子剛生產」。

貼文po出後引發不少網友熱議，而車主也隨後現身回覆留言表示，自己真的不是故意開慢，「因為我的妻子在4日剛剖腹產完，結果7日又因為嚴重咳嗽導致傷口裂開出血，必須返回依醫院治療。」為了不要影響妻子的傷口，讓她再度感到疼痛，所以只好放慢開車速度。

車主表示，他們上路的時候剛好是下班的交通尖峰時刻，許多車確實被迫跟在他的車後，為了不想要造成更多人困擾，所以選擇在車尾貼上紙條，希望能取得大家諒解，「雖然不會有人叫我開快一些，但我也想尊重其他用路人。」

許多網友看到車主回應後，忍不住大讚他真的是最佳老公也是最棒的公民示範，「他的舉動非常溫暖」、「非常貼心的老公」、「真的一點也不自私」、「我願意讓路給他」。

ET快訊
「中華隊淘汰不甘心」　他坦言：休息時間不夠
男星散步「慘被野狗瘋咬」　大腿3個洞送醫
台灣被淘汰無法上場　他曝：能穿上這球衣是種榮耀！
冷氣團夜襲！跳水式降溫「下探10度」　14縣市防11級強陣風
古巴投手真抹油？他爆：褲子黑髒「抹很兇」　球跑得很奇怪
快訊／大谷翔平經典賽首轟出爐！超暴力擊球初速181公里
快訊／HBL女籃冠軍戰　淡商寫史無前例4連霸
台北街頭捕獲「野生南韓男神」　零遮掩慢跑露肌帥翻！
快訊／二膽上兵「欠債陷感情糾紛」游到大陸？　陳玉珍3點回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這ATM搶案太荒謬！爸爸持刀「架住兒子」沒發現　少年聽聲音才認出

想要進Google？前副總裁曝「面試最看重1關鍵能力」　只有15%人有

路上遇龜速車超怒！近看「車尾1張紙條」秒解氣　網大讚：太貼心

牢房激戰！英最大監獄「18女獄警」和囚犯發生不正當關係

她吸毒吸到「滿臉爛瘡」流落街頭　戒癮3年後仙氣現況太驚人

敷衍婚攝毀回憶！新娘見「災難婚照」氣炸：老公慘成黑人只剩白牙

日本13日起「口罩全面鬆綁」　百貨鐵道等員工將續戴

波蘭記者逛跳蚤市場！見「蔣介石銅像」也擺出來賣　驚訝PO照

6成單身男女「放棄結婚」！兩性理由大不同　不婚女激增

消防英雄救不回家人！外出上班「自家失火」　妻兒4人全命喪火場

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

這ATM搶案太荒謬！爸爸持刀「架住兒子」沒發現　少年聽聲音才認出

想要進Google？前副總裁曝「面試最看重1關鍵能力」　只有15%人有

路上遇龜速車超怒！近看「車尾1張紙條」秒解氣　網大讚：太貼心

牢房激戰！英最大監獄「18女獄警」和囚犯發生不正當關係

她吸毒吸到「滿臉爛瘡」流落街頭　戒癮3年後仙氣現況太驚人

敷衍婚攝毀回憶！新娘見「災難婚照」氣炸：老公慘成黑人只剩白牙

日本13日起「口罩全面鬆綁」　百貨鐵道等員工將續戴

波蘭記者逛跳蚤市場！見「蔣介石銅像」也擺出來賣　驚訝PO照

6成單身男女「放棄結婚」！兩性理由大不同　不婚女激增

消防英雄救不回家人！外出上班「自家失火」　妻兒4人全命喪火場

愛愛快被撕裂！她下面臭翻　醫一夾…驚見「神秘管子」忘了拔

《鬼家人》票房破3億！擠下《總鋪師》10年紀錄　衝進國片影史前十名

上班族「黏在椅子上」恐中風！醫提醒「這時間一到」：記得站起來

「中華隊淘汰不甘心」　黃忠義：休息時間不夠

紅斑馬全台大串聯　國道警四大隊與您共度週日

汐科站散步「野狗衝出瘋咬」！　男星半夜送急診傷勢曝

粉絲批龔言脩「穿搭學人精」　黃偉晉護友怒嗆：退粉啦有夠丟臉

嘉縣警「掃蕩幫派組合專案臨檢」　遏止黑道囂張氣焰

快訊／高雄4車連環撞3傷！駕駛「詭異逆行」跨雙黃線撞對向車

王祚軒見「李佩甄直播落淚」反應曝光！　甜讚老婆1點最棒：要維持

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

國際熱門新聞

女落軌「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

日「1年換2次水」溫泉旅館社長自殺！

日本妹遭多男性騷　爆眾怒3人落網

男友求婚「脫衣舞孃」搖頭拒絕！台下女客高喊：娶我　結果神反轉

一堆人被騙　這張圖「不是晚上的海邊」

全場狂吼「Team Taiwan」　德記者：太感動

飛機下墜出事　航空公司竟要乘客刪畫面

4.8萬年殭屍病毒復活　仍有傳染性

日本妹參加慶典　當街遭摸胸性騷誇張影片曝

小六「年度女教師」性侵學童　遭起訴14項罪名

學生曠課1月　老師家訪「秒落淚」

關水族箱40年　全球「最孤獨虎鯨」死亡

壓力鍋突爆炸！　廚師第1天上班就死了

啦啦隊教練誘姦「女兒男友」！　激戰300回

更多熱門

相關新聞

爛婚攝毀回憶！新娘見「黑人老公婚照」氣炸

爛婚攝毀回憶！新娘見「黑人老公婚照」氣炸

馬來西亞人妻莎依卡（Sayyika）近日在TikTok秀出婚禮照片，抱怨她不專業的婚攝破壞了她一生的回憶，不僅把照片拍得一團糟，還將她老公拍得像是「達利牙膏的黑人一樣」，只看得見咧嘴而笑的牙齒，讓她的婚禮留下滿滿遺憾。

女拒絕愛愛淪裸屍　性器官被割掉

女拒絕愛愛淪裸屍　性器官被割掉

泰空汙嚴重曼谷也遭殃　全國130萬人染病

泰空汙嚴重曼谷也遭殃　全國130萬人染病

印尼梅拉比火山爆發　火山雲高達7公里

印尼梅拉比火山爆發　火山雲高達7公里

大象被騎25年「脊椎變形」殘酷對比照曝

大象被騎25年「脊椎變形」殘酷對比照曝

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

中華隊遭狙擊吞敗　無緣晉級下一輪

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊前進東京夢碎　張育成哭了

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

感謝球迷力挺！張育成激動落淚

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面