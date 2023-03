路上遇龜速車超怒！近看「車尾1張紙條」秒解氣　網大讚：太貼心

▲男子因妻子剛剖腹產完傷口疼痛,所以車速放慢並貼紙條提醒後車駕駛。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

若是在車流量大的路段遇上龜速行駛的車,真的會讓人感到相當無奈又氣憤,但有一名駕駛卻不得不這麼做,因為他的妻子剛剖腹產完,傷口又因咳嗽過度用力而出血,因此必須放慢行駛速度避免搖晃,但他也相當有責任地在車尾貼上告示,希望其他駕駛能夠體諒,讓一票網友直呼最佳示範。

馬來西亞一名網友日前在推特po出一張照片表示,他日前開車時發現有一輛紅色客車的速度非常慢,結果開近後才發現對方在車尾貼了一張紙條,上面寫著「對不起我無法開快,因為妻子剛生產」。

Nampak last Guthrie tadi. Kereta bawa chill kat lane kiri. Mad respect to the brother, punyalah dia jaga wife dia. Semoga syurga untuk bro and keluarga!



It read: "Sorry xleh laju wife czer" pic.twitter.com/zTFfjkWyJH