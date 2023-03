波蘭記者逛跳蚤市場！見「蔣介石銅像」也擺出來賣　驚訝PO照

▲近年來因轉型正義浪潮,引起台灣各界對於是否移除蔣介石銅像的爭論。(示意圖/記者李毓康攝)

記者張寧倢/綜合報導

現居高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski經常在網路社群平台分享所見,最近他造訪跳蚤市場時發現,竟有商家販賣「蔣公銅像」,讓他笑稱「你們絕不會相信能在高雄的跳蚤市場買到哪些東西」。

▲波蘭在台記者分享高雄跳蚤市場中看見的蔣介石銅像。(圖/翻攝自推特@TSniedziewski)

波蘭記者Tomasz Śniedziewski於11日下午在個人推特PO出在內惟跳蚤市場拍到的照片,可以看見一尊掉漆斑駁的蔣介石銅像矗立在市場中,和其他二手商品擺在一起有些突兀。他文中笑稱,大家應該很難相信在高雄跳蚤市場可以買到這個。

有網友在底下留言問「能冒昧問一下這賣多少錢嗎?」他則幽默回應,「我還沒問過。」部分網友也開玩笑表示,「可以買來放在家裡,依照不同節慶和季節,搭配帽子和假髮等裝扮」、「我會當場買下來,再用餘生好好想一下要怎麼處理它」。

Dare I ask how much it costs?