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日「1年換2次水」溫泉旅館社長自殺！　遺書內容曝光

▲▼日本溫泉旅館1年換2次水，大丸別莊（圖／達志影像／美聯社）

▲福岡縣警方8日才剛受理縣政府的報案，山田真12日就被發現陳屍山間道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣百年溫泉旅館「大丸別莊」的浴池日前被驗出軍團菌量超標3700倍，更被發現1年只換2次水，違反《公共浴場法》，遭到刑事調查。而為此下台的前社長山田真12日上午被發現在山間道路死亡，初步判斷為自殺。而遺留在現場的車子上則留有遺書。遺書寫道，「對不起，都是我的不道德才會導致這樣的結果，剩下的就麻煩大家了。」

根據《西日本電視》報導，福岡縣筑紫野市的溫泉旅館「二日市溫泉・大丸別莊」因有顧客造訪後罹患退伍軍人病被檢舉，當局調查後則發現館內溫泉1年竟只換過2次水，軍團菌嚴重超標。

不僅如此，館內的溫泉池含氯量也不符合標準。福岡縣《公眾浴場法》明文規定，連續多日使用的循環浴池每周至少要換1次水，並確保水內氯含量在一定程度。而大丸別莊不但不合規，甚至還為此假冒換水紀錄。

時任社長山田真2月28日召開記者會道歉並稱，自己以為軍團菌到處都有，是個很普通的菌種，並不知道會造成嚴重後果，且溫泉是流動水，才會沒有放在心上。而他也表示，自從新冠疫情爆發後，生意大受打擊，因此就告訴員工，「反正客人也不多，不換水也無妨。」山田自認對於法律的認知太淺，沒有深刻考慮到可能會造成的後果。

福岡縣政府3月8日以違反《公共浴場法》為由，向警方提出刑事告發並獲得受理，警方也正式展開調查。然而山田真12日上午7時左右卻被發現陳屍於筑紫野市的一條山間道路。路過民眾發現後隨即通報警方，警方雖然還未公開確切陳屍地點、遺體狀況以及死因，但初步判斷為自殺。

山田真所持有的車輛則是停靠在陳屍地點附近，車內留有一份遺書。山田真在遺書中寫道，「我真的很抱歉，全都是我的不道德所致，之後就拜託你們善後了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►日溫泉旅館1年只換2次水！　竟是社長「聖旨」：客人少不准換

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