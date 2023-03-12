這ATM搶案太荒謬！爸爸持刀「架住兒子」沒發現　少年聽聲音才認出

▲一名45歲搶劫犯鎖定用ATM提款者下手，結果搶到自己兒子。（示意圖，與本文無關／記者劉維榛攝）

記者張寧倢／編譯

英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）一名45歲男性數月前犯下搶劫案，他在自家附近的自動提款機旁持刀威脅了一名17歲少年，要他交出剛提領的10英鎊（約新台幣370元）現金。少年雖然被用刀架住，但他隨即察覺這蒙面兇嫌的聲音很耳熟，拉下對方面罩後，竟然發現搶劫犯是自己的爸爸。如今這名父親也已被判刑。

根據英國BBC報導，這名45歲父親去年11月19日在格拉斯哥東郊克蘭希爾（Cranhill）一台ATM附近蒙面潛伏，最後鎖定了一名17歲少年，趁著他把提款卡放進口袋並且準備從ATM取出現金時，拿一把大菜刀架在少年的左臉上，並且掐住少年的脖子，將他壓在牆上，對他說「把錢交出來，現在立刻給我」。

報導指出，受害少年當天只領出10英鎊（約新台幣370元），雖然被持刀威脅，但他卻立刻從對方聲音和雙眼，認出了歹徒就是自己的爸爸。少年震驚地問，「你是認真的嗎？你知道我是誰嗎？」歹徒這時還沒反應過來，還說他不在乎少年是誰。隨後少年將爸爸的蒙面頭套扯了下來並問他「你在做什麼？」（What are you doing?）

搶劫搶到自己兒子的父親當場道歉，「對不起，我太絕望了。」兒子逃離現場後先跟祖母描述了這個痛苦遭遇，後來才向警方報案。搶劫犯父親最終是在家裡被逮捕，還一度否認犯案，不過最後也坦承說，「不知道站在提款機前的人是他，我做了這事，甘願為此去坐牢。」

地方治安法庭也在近日依搶劫、在公共場所持有刀器等罪名判處這名父親2年2個月有期徒刑。辯護律師表示，男子的母親、兄弟和兒子等家人都對他感到無比氣憤。