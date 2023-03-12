6成單身男女「放棄結婚」！兩性理由大不同　不婚女激增

▲有女性因為看到身邊男人結婚後的樣子，因此選擇不婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者王佩翊／編譯

日本交友軟體（e-venz）所屬公司NOMAD MARKETING對單身男女進行了一項有關結婚意願的問卷調查，沒想到有超過6成的受訪者表示已經放棄結婚。其中30至39歲女性有超過一半放棄結婚，40至49歲女性則高達7成。而不婚男性的理由主要是經濟能力，女性則是因為「本來就不想結婚」。

根據All About報導，該份問卷調查顯示，雖然一般而言會認為日本女性對於結婚的意願極高，然而事實上整個社會氛圍已經出現巨大改變，有越來越多的女性已經不對婚姻抱持希望，進而成為不婚主義者。問卷結果指出，有超過60%的單身男性與女性已經放棄結婚這個選項。

▲有超過60%的日本單身男女放棄結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



儘管有過半的受訪者選擇不婚，但是男性與女性放棄結婚的理由卻各自不同，其中男性選擇不婚的最大理由是「經濟能力不夠」，佔19.1%；女性的第一名不婚理由則是「本來就沒有結婚的意願」，佔20.4%。結果顯示，打從一開始就不對婚姻抱有幻想、選擇不婚的女性越來越多。

一名42歲的未婚女性Miyo表示，自己身旁的朋友幾乎都在40歲以前結婚，少部分還沒結婚的朋友至今仍在努力進行「婚活」，只有她一人甘願選擇不婚。被問到不婚的理由，她表示，以前曾經和一對後輩夫妻吃飯，沒想到後輩的先生竟當場對妻子言語霸凌，自以為幽默地嘲諷妻子長得不好看，甚至還說「女兒如果長得像媽媽就慘了，以後就沒人要了」。自以為是的噁心發言，也讓她堅定不能隨便結婚的意念。

如今她獨自住在距離老家騎腳踏車只要10分鐘的房子，獨居至今16年，還能持續自己的工作，非常輕鬆快樂。

另一名40歲單身女性Sayaka則直言，自己從高中就決定不婚。從小看著母親獨自一人扶養3個兄弟姊妹長大，雖然父親沒有外遇也不會家暴，但是卻對家庭毫無貢獻。儘管如此，母親依舊必須一直看爸爸臉色，也讓她下定決心不結婚。