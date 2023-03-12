她吸毒吸到「滿臉爛瘡」流落街頭　戒癮3年後仙氣現況太驚人

▲卡拉戒毒成功後翻轉人生，也找回健康及容光煥發的外表。（圖／翻攝tiktok@caraautumnnn、instagram@cara.tatarelli，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自美國底特律的卡拉（Cara Tatarelli）曾經深陷毒癮噩夢，不但瘦得不成人形，臉上長滿膿瘡，還五度用藥過量，企圖尋短。不過，她在2020年決心戒毒，3年後的現在已經完全蛻變成另一個人，不僅找回健康及容光煥發的外貌，工作與生活也逐漸步上軌道，今年6月即將與男友結婚。

▲卡拉染毒時的慘狀。



卡拉13歲遭到年長男性侵犯，因為嚴重創傷而開始濫用藥物。17歲那一年，她被父母送往社福機構，親子關係惡化之下，經同學介紹首次注射海洛因及古柯鹼，「在那個時候，我非常願意嘗試任何事情，只要能夠把痛苦帶走。」

20歲時，卡拉發現自己懷孕了，為了撫養女兒，一度努力擺脫毒癮，甚至成為專業護理師，未料後來竟因為術後服用止痛藥，再度不敵誘惑。最終，她丟了工作流落街頭，深陷吸毒、死亡、謀殺、性暴力及窮困的恐怖循環。

▲卡拉的人生重新步上軌道，和男友及2個女兒共組家庭，還養了一隻狗狗。



最終，多次輕生失敗的卡拉終於受夠了，鼓起勇氣前往勒戒中心，在那裡待了28天後離開，「我有了從前沒有的動力，這個保持清醒的決心。」後來，她遇見男友艾力克斯（Alex）並誕下小女兒，生活逐漸步上軌道。

如今，30歲的卡拉與男友及2個女兒展開新生活，她向《每日星報》坦言，很希望把親身經歷傳達出去，鼓勵更多陷入低潮的人們走出陰霾，「情況真的很好，你可以看到，我有一個蹣跚學步的孩子和一條狗。」

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