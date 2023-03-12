勸路人「小聲講電話」引殺機！　地方媽媽酒吧門口被一刀砍死

▲被害人只是勸阻嫌犯講電話小聲點，卻因此被砍死。（圖／翻攝自推特，下同）



記者王佩翊／編譯

巴西一名女子日前在一間酒吧外聽到一名酒醉男子大聲打電話，由於已經深夜，因此她隨即上前要求對方小聲一點，沒想到對方不聽，兩人因此發生爭執，最後男子竟拿出一把刀，並捅進被害人的胸口。儘管事後在場的目擊民眾隨即將她送醫，但女子仍因失血過多身亡。

根據《太陽報》報導，37歲的地方媽媽阿爾梅達（Fabills Felipe de Almeida）4日晚間下班後，決定和朋友前往附近的酒吧歡聚。當時另一名51歲男性酒客德奧立威拉（Eberson de Oliveira）也在酒吧內喝酒，然而疑似是因為喝得太開心，德奧立威拉便站在酒吧門口開始大聲地講電話，絲毫沒有顧及其他顧客。

由於當時已經進入深夜，阿爾梅達不滿德奧立威拉的聲量過大，於是上前去阻止他，要求他放低音量。結果德奧立威拉當場情緒失控，開始痛罵阿爾梅達。阿爾梅達也不是省油的燈，上前打了男方一巴掌。

被賞巴掌的德奧立威拉氣得立刻拿著握在右手的刀刺進阿爾梅達的胸口。被害人受傷後，被一旁的圍觀民眾扶起，但地上全是血跡，而兇手砍人後則隨即逃離現場。

阿爾梅達雖然立刻被送往醫院搶救，但2天後仍因失血過多身亡。警方調閱監視器後鎖定嫌犯，並在9日將德奧立威拉逮捕。阿爾梅達20歲的女兒悲痛表示，「我的母親一直是一個非常冷靜的人，她是我認識的人中最有耐性的。她經常幫助別人，獨自扶養我長大，總是像一個鬥士一樣生活。她在17歲生下我，但是依舊辛勤工作來扶養我，並希望我好好讀書，成為一名醫生。」