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遇到亞裔就臉盲？店員認錯人報警　他一臉錯愕遭誤逮「怒求償3億」

▲▼來自德州休士頓的越南裔男子阮東尼（Tony Nguyen）被誤逮。（圖／翻攝自推特）

▲來自德州休士頓的越南裔男子阮東尼（Tony Nguyen）被誤逮。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名越南裔男子去年到連鎖超市沃爾瑪（Walmart）購物時，被店家誤認成另一位同是亞裔的黑名單顧客，隨機報警將他逮捕，離譜的是警察也未查明身分，直接將他上銬帶回警局，最後才發現是烏龍一場，而這名被誤逮的男子也向店員與警察提出告訴，求償1000萬美元（約台幣3億872萬元）。

綜合外媒報導，來自德州休士頓的越南裔男子阮東尼（Tony Nguyen）在去年11月前往佛州沃爾瑪購物，結果卻被店員誤認為是黑名單顧客科迪（Cody Vondelinde），所以店員隨即打電話報警要將阮東尼逮捕。

根據報案紀錄謄本顯示，「嗨我是xxx（身分保密），現在店裡有一名亞裔男性，他叫做科迪馮德林，他擅自闖入店裡，他不允許進入，而且他有暴力傾向和攜帶武器的紀錄。」當警方抵達以後，店員就指著阮東尼說，「他就在那裡。」而警方也隨即將阮東尼上銬。

當時阮東尼詢問警方是否有逮捕令，「1年前？那不就像是10年、15年前的事？」而警方則回應，「這沒關係，你現在非法入侵，你不能來這裡。」阮東尼說，直到他被關押進看守所後，警方才要求他出示證件，這才發現抓錯人。

警方就向阮東尼說，「我在監獄確認了你的身分，你不是他們（沃爾瑪店員）要找的人，你沒有非法闖入，所以我會送你回家，我以個人身分向你道歉，有時候就是會搞混身分。」

警方在今年1月初有發聲明解釋事情原委，有警員表示，當他們對著阮東尼喊科迪的名字時，阮東尼有做出回應，但未說明為何警方沒有確認身分證件。

不過，阮東尼被釋放後立刻找來律師對店員和警察提告，並求償精神賠償費用1000萬美元；他的律師痛斥，阮東尼和科迪長得一點都不像，「這就是一個覺得『所有亞裔』長得都一樣的案例，警察完全沒有確認身分。」

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