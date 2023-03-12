正妹穿深v爆乳婚紗「嫁給自己」！24小時後閃離　大喊受不了

▲蘇菲穿上婚紗，只為「嫁給自己」。（圖／IG／sofimaure_，下同）



記者王佩翊／編譯

阿根廷一名擁有姣好身材的25歲網美在Instagram上擁有43萬粉絲追蹤，然而日前她在推特上傳了一張身穿婚紗的自拍照，並宣布要「嫁給自己」，隨即引發網友熱議。但短短不到1天的時間，她又在推特宣布要「與自己離婚」，因為連她也受不了自己。荒謬行徑則被網友批是為了炒作，並嘲諷她為了流量不擇手段。

根據《每日郵報》報導，25歲的蘇菲（Sofi Maure）2月20日在推特上傳了2張自拍照，只見照片中的她身穿深v白色禮服，頭戴白紗，宛若新娘，讓看到照片的粉絲以為女神就要出嫁了。沒想到蘇菲卻在文中寫道，「今天，我買了一件婚紗，做了一個結婚蛋糕來嫁給自己。」

與自己結婚的震驚發言讓粉絲們一頭霧水，沒想到短短24小時後，蘇菲又再度發文稱，已經受不了這段婚姻，決定和自己「離婚」。對此，網友笑稱，「蘇菲竟然連自己都受不了自己」、「沒關係，很多人結婚3個月內就會面臨離婚問題」、「去找個好律師」、「所以說結婚不能衝動」等。

有網友則認為，蘇菲的行為只是為了炒作，吸引流量，但也有人表示，蘇菲一開始就只是開開玩笑而已，網友何必忍真。

蘇菲在推特擁有10萬名粉絲、在Instagram上擁有43萬名粉絲，她同時也是一名Youtuber，經常上傳各式影片分享自己的生活。