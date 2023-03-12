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敷衍婚攝毀回憶！新娘見「災難婚照」氣炸：老公慘成黑人只剩白牙

▲▼大馬人妻莎依卡抱怨她不專業的婚攝毀了她的婚禮照片。（圖／翻攝自TikTok）

▲大馬人妻莎依卡抱怨她不專業的婚攝毀了她的婚禮照片，下同。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞人妻莎依卡（Sayyika）近日在TikTok秀出婚禮照片，抱怨她不專業的婚攝破壞了她一生的回憶，不僅把照片拍得一團糟，還將她老公拍得像是「達利牙膏的黑人一樣」，只看得見咧嘴而笑的牙齒，讓她的婚禮留下滿滿遺憾。

綜合當地媒體報導，莎依卡最近在TikTok大吐苦水，抱怨自己3年前為了留下美好回憶，特別花錢聘請專業婚攝記錄婚禮畫面，但期待的心情卻在收到成果的瞬間幻滅，因為她的婚禮照片「完全像是一場災難」。

她控訴道，這位不專業的攝影師態度敷衍，拍攝的照片也幾乎都是失敗之作，「我的婚禮照片幾乎每一張光線都太暗；雖然我的老公皮膚比較黑，但他卻將我老公拍成了達利牙膏的黑人，只看得見咧嘴而笑的牙齒，完全看不到五官」。

▲▼大馬人妻莎依卡抱怨她不專業的婚攝毀了她的婚禮照片。（圖／翻攝自TikTok）

不僅如此，最讓莎依卡無法接受的是，這名婚攝不懂得拿捏角度，導致她出嫁瞬間的照片裡，前景居然出現了一個黑色垃圾桶，完全毀掉了這對新人的歷史性時刻。

莎依卡表示，結婚是一個具有紀念性的日子，但「我自己用手機拍的照片都比這位所謂專業婚攝的更好」，讓她大失所望，認為這位不專業的婚攝一手毀掉了自己一生的珍貴回憶。

莎依卡的婚禮照片曝光後，瞬間引起不少網友熱議，他們紛紛對莎依卡的遭遇表示同情，開玩笑指出，「你是不是和攝影師有仇」，但也有網友呼籲大家在選擇攝影師時務必謹慎，以免人生大事被不專業的婚攝毀於一旦。

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