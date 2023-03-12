匈牙利42車連環撞！19車燒成廢鐵「路上整團黑」　已36傷1命危

▲匈牙利發生42輛車連環撞的恐怖事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

匈牙利首都布達佩斯11日傳出恐怖車禍，有42輛汽車在高速公路發生連環撞，引發多起火燒車意外，造成36人受傷，其中1人性命垂危。

據美聯社與當地媒體報導，這起事故發生在匈牙利首都布達佩斯以西約25公里的M1高速公路。警方證實，有5輛卡車和37輛轎車捲入了這起連環車禍，其中19輛汽車在碰撞後起火。從現場畫面可見，這些汽車全都撞成一團，其中有幾輛著火的轎車全身焦黑，嚴重焚毀。

當局緊急從附近城市調派4架救援直升機，將傷者送院治療，目前已知有36人受傷，1人生命垂危，13人傷勢嚴重。為了方便進行救援及清理工作，車禍地點來往2個方向的道路一度被關閉，直到大火在晚間撲滅後才恢復通行。

匈牙利公路運營商指出，這起車禍發生的原因可能與當地出現局部沙塵暴，導致能見度驟降有關，但國家救護車服務發言人傑爾非（Pal Gyorfi）拒絕透露意外發生的可能原因。