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日本妹遭性騷尖叫！多男「熊抱噴液體」爆眾怒3人落網　她居然道歉

記者詹雅婷／綜合報導

印度傳統節日「侯麗節」（Holi，又稱「灑紅節」）發生日本女遊客遭整群男子性騷事件，在引發眾怒後，已有3名男子遭到逮捕。針對這起事件，女子めぐみこ已透過推特向外界報平安，並證實已離開印度抵達孟加拉，也在11日做出說明，強調影片無意醜化印度，很抱歉讓外界擔憂了。

▲日本遊客被一群印度男子當街包圍性騷、襲擊。（圖／翻攝自推特／@iramsubramanian）

綜合印度斯坦時報、NDTV報導，這起性騷事件發生於3月8日的德里巴哈甘吉區（Paharganj），多名印度男子包圍一名嬌小女性，有人把雞蛋用力砸在她的頭上，旁人直接伸手熊抱，朝她噴灑七彩顏料，甚至還有人偷打她的臀部。

女子在這過程中尖叫連連，轉身看向鏡頭的神情似乎有些驚恐，當下雙手護住胸部，轉身想逃之際，又有一名男子湊上來襲胸，她氣得打了對方一巴掌，在眾目睽睽下轉進旁邊一條巷子逃離。

這段影片在曝光後引爆當地大眾的怒火，就連寶來塢女星莉查•查達（Richa Chadha）也轉發影片呼籲逮捕這些人。日本女子めぐみこ先在10日利用英語、日語向外界報平安，證實人已離開印度抵達孟加拉，身心均健康，也於11日詳細訴說這起發生在她身上的事件。

女子表示，當時聽說女性在侯麗節期間白天單獨外出非常危險，所以與其他35名朋友一起行動，最終參與這項活動，而這段影片是一名日本人在無意間拍攝到的畫面。只不過在9日透過推特發布影片之後，後續引發的反應讓她感到恐懼，決定刪除推文，對於看完影片感到被冒犯的人感到抱歉。

「侯麗節是個美妙又有趣的傳統節日，目的在慶祝春天到來」，女子說明，人們在節慶期間會互相潑灑彩色粉末與水，不分膚色、種族地位都能享受其中，原本是想傳達印度正面與歡樂，但卻造成許多人擔憂，真的很抱歉。

針對這起事件，她也說，警方承諾會加強管制，希望侯麗節對女性的騷擾會大幅減少，「我非常喜歡印度，來過很多次，印度是個充滿魅力的國家」，即便發生這件事也無法討厭的國家，日本和印度永遠是朋友。

面對大眾怒火，印度警方指出，因女子並未提出任何投訴，所以沒有通知大使館，警方已逮捕3名男性嫌疑人，其中一人未成年，3人均承認參與其中。警方已依法採取法律行動，不過更進一步還需根據案情與受害女子的投訴來決定，相關調查正在進行中。

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