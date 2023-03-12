學生無故曠課一個月　老師突襲家訪「見衝擊1幕」震驚落淚

▲泰國男童一家住在簡陋的棚子裡，讓老師當場落淚。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

泰國穆達漢府（Mukdahan）一名男童無故曠課超過1個月，老師南婉（Namwan）擔心不已，因此決定親自前往家庭訪問，竟發現孩子與家人住在簡陋又破爛的棚子裡，不但根本沒有大門可言，屋頂也快要塌下來了，讓她忍不住當場淚崩。

南婉坦言，男童以前就經常曠課，但這次長期缺席似乎不同以往。她擔心學生遭遇危險，因此找了同事一起拜訪，這才得知孩子因為踩到釘子受傷，才一直沒去學校。

根據南婉說法，男童與父母及2名手足同住，爸爸和大哥在附近市場擔任搬運工，成為家庭主要經濟來源，媽媽罹患疾病無法透過言語溝通，但一看見老師到來，仍熱情拿出木瓜沙拉及米飯招待。

南婉在TikTok分享，孩子如今傷口癒合，已經能夠正常走路，也順利返回校園。她承諾努力尋找解決方案，協助男童繼續上學，並且過上更好的生活。

Thaiger報導，新冠疫情進一步擴大泰國貧富階層之間的經濟與教育差距。根據世界銀行（World Bank）數據，2015～2018年，該國貧窮率從7.2%上升至9.8%，窮困人口從485萬增長至670萬人。2020年，約180萬名學生申請獎助學金，比前一年成長17.5%。據悉，一些家庭必須拿出總收入3～4倍的學費，才能讓孩子接受教育。