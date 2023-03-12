機場地面遭冰封！飛機降落失控打滑「90°衝出跑道」　生死畫面曝

▲拉脫維亞一架班機8日降落機場時，因積雪覆蓋跑道，導致飛機落地時打滑衝出跑道。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

拉脫維亞波羅的海航空（Air Baltic）一架載有近百名乘客的班機，8日晚間9時在里加國際機場（Riga）降落時，因積雪覆蓋跑道，導致飛機落地時打滑衝出跑道，所幸未造成任何人員傷亡。

據《太陽報》報導，從現場畫面可見，飛機仍在空中時，四周的高速公路與田野都披上了一層白花花的雪被，而跑道地面也有多處積雪，飛機不得不降落在早已結冰的跑道上。

一開始，機長十分順利地將飛機落在跑道上，不料飛機卻在下秒突然打滑，偏離跑道失控往右方衝去，嚇得機長猛踩剎車，同時要求所有機組人員提高注意。

幸運的是，飛機在數秒後終於停下，也沒有造成任何人員傷亡。影片顯示，飛機完全停下時，機頭方向和跑道幾乎呈現90度直角，乘客可直接透過窗口見到原本用於指示跑道位置和範圍的跑道燈。

波羅的海航空證實，這架自巴黎起飛的航班，在落地時出現了前輪滑出跑道的狀況，所幸全機平安，機上89名乘客和7名機組人員已被安全接送到航廈，而飛機也已被帶走檢查。

這起意外導致機場跑道關閉3小時，而波羅的海航空也為此道歉。一名網友抨擊機場沒有及時清理跑道上的積雪，導致飛機打滑，「這是機師無法控制的情況」。