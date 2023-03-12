美航空公司認了！行李太大加收費用「地勤有獎金可拿」　輿論炸鍋

▲美國記者搭乘邊疆航空時，被告知行李不符尺寸，雙方爆發口角。（圖／翻攝TikTok@dyanavilla.tv）



記者吳美依／綜合報導

美國邊疆航空（Frontier Airlines）被爆料，旅客因為隨身行李尺寸過大，而被收取額外收費時，地勤每次都能拿到獎金10美元（約新台幣308元），立刻引爆輿論。邊疆航空發言人向《獨立報》表示，機場客服人員確保人們遵守公司政策，以及所有消費者獲得平等對待，而紅利獎金只是一種激勵方式。

這次風波起源於猶他州記者維拉（Dyana Villa）的旅程，她準備從雷納德雷根華盛頓國家機場（DCA）飛往科羅拉多州的丹佛時，被告知行李不符尺寸要求，因此爆發爭執。

維拉拍攝影片，試圖證明行李能夠完美裝入測量箱裡，「同樣的事情也發生在另外2個人身上，而我們被收了100美元。其中一名旅客甚至必須把所有個人物品丟進垃圾桶才能飛。」不過，她最後仍因擅自拍攝影片而被拒絕登機。

這段影片在TikTok瘋傳後，一名網友留言稱，邊疆航空員工每次向旅客收取行李過大費用時，都能獲得獎金。維拉也透露，根據她從一名邊疆航空空服員那裡聽到的資訊，這筆傭金是每次10美元。

邊疆航空規定，如果隨身行李尺寸太大，將收取50～100美元（約新台幣1542～3084元）的額外費用。發言人指出，那段影片並未完整呈現事發過程，那名旅客實際上還有另一個手提包，2個包包無法組合成1件行李，更無法一起被放入測量箱裡。