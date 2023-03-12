　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美航空公司認了！行李太大加收費用「地勤有獎金可拿」　輿論炸鍋

▲▼美國邊境航空爆發行李爭議。（圖／翻攝TikTok@dyanavilla.tv）

▲美國記者搭乘邊疆航空時，被告知行李不符尺寸，雙方爆發口角。（圖／翻攝TikTok@dyanavilla.tv）

記者吳美依／綜合報導

美國邊疆航空（Frontier Airlines）被爆料，旅客因為隨身行李尺寸過大，而被收取額外收費時，地勤每次都能拿到獎金10美元（約新台幣308元），立刻引爆輿論。邊疆航空發言人向《獨立報》表示，機場客服人員確保人們遵守公司政策，以及所有消費者獲得平等對待，而紅利獎金只是一種激勵方式。

這次風波起源於猶他州記者維拉（Dyana Villa）的旅程，她準備從雷納德雷根華盛頓國家機場（DCA）飛往科羅拉多州的丹佛時，被告知行李不符尺寸要求，因此爆發爭執。

維拉拍攝影片，試圖證明行李能夠完美裝入測量箱裡，「同樣的事情也發生在另外2個人身上，而我們被收了100美元。其中一名旅客甚至必須把所有個人物品丟進垃圾桶才能飛。」不過，她最後仍因擅自拍攝影片而被拒絕登機。

這段影片在TikTok瘋傳後，一名網友留言稱，邊疆航空員工每次向旅客收取行李過大費用時，都能獲得獎金。維拉也透露，根據她從一名邊疆航空空服員那裡聽到的資訊，這筆傭金是每次10美元。

邊疆航空規定，如果隨身行李尺寸太大，將收取50～100美元（約新台幣1542～3084元）的額外費用。發言人指出，那段影片並未完整呈現事發過程，那名旅客實際上還有另一個手提包，2個包包無法組合成1件行李，更無法一起被放入測量箱裡。

ET快訊
古巴大叔本壘後狂「叭叭」！　大聯盟記者：台灣球迷不愛他了
快訊／江少慶連2局好投！　古巴仍7比0領先中華隊
麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落
冥燈鳳梨認了「重注下中華隊讓分」！　千人氣炸：你賣擱母
快訊／韓國終於拿首勝　7比2擊敗捷克
餅總國際賽實驗？　江坤宇進職棒首次改守二壘
快訊／王維中飆2K！　古巴4局7比0領先中華隊
11萬戶受影響！寶二水庫輸水管大爆管　100m道路爆開
快訊／王維中登板挨打　古巴7比0領先
快訊／三上三下！　林子偉超美技振奮接殺
2萬球迷應援太吵？古巴受不了抗議　投手疑抹油被噓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本妹遭性騷尖叫！多男「熊抱噴液體」爆眾怒3人落網　她居然道歉

泰國空汙嚴重「曼谷天空灰濛濛」　全國130萬人染病

美航空公司認了！行李太大加收費用「地勤有獎金可拿」　輿論炸鍋

匈牙利42車連環撞！19車燒成廢鐵「路上整團黑」　已36傷1命危

麥卡錫若訪台　北京建議採「1997雙軌模式」：賀錦麗同時訪中

正妹穿深v爆乳婚紗「嫁給自己」！24小時後閃離　大喊受不了

搭到地獄航班「恐怖下墜」餐盤全拋飛　這航空公司竟要乘客刪畫面

學生無故曠課一個月　老師突襲家訪「見衝擊1幕」震驚落淚

機場地面遭冰封！飛機降落失控打滑「90°衝出跑道」　生死畫面曝

壓力鍋燉雞突爆炸！女廚師「第1天上班」當場噴飛　重擊水槽身亡

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

日本妹遭性騷尖叫！多男「熊抱噴液體」爆眾怒3人落網　她居然道歉

泰國空汙嚴重「曼谷天空灰濛濛」　全國130萬人染病

美航空公司認了！行李太大加收費用「地勤有獎金可拿」　輿論炸鍋

匈牙利42車連環撞！19車燒成廢鐵「路上整團黑」　已36傷1命危

麥卡錫若訪台　北京建議採「1997雙軌模式」：賀錦麗同時訪中

正妹穿深v爆乳婚紗「嫁給自己」！24小時後閃離　大喊受不了

搭到地獄航班「恐怖下墜」餐盤全拋飛　這航空公司竟要乘客刪畫面

學生無故曠課一個月　老師突襲家訪「見衝擊1幕」震驚落淚

機場地面遭冰封！飛機降落失控打滑「90°衝出跑道」　生死畫面曝

壓力鍋燉雞突爆炸！女廚師「第1天上班」當場噴飛　重擊水槽身亡

73歲劉松仁驚傳中風拄拐杖！　消失3年現況曝…台粉：怎麼越來越瘦

古巴大叔本壘後「叭叭」　大聯盟記者：台灣球迷不愛他了

日本妹遭性騷尖叫！多男「熊抱噴液體」爆眾怒3人落網　她居然道歉

「愛馬仕擺淡水」再見賠售　豪宅屋主讓利900萬出脫

滿堂3月登上「新入選」　盤點台中存中街4家米其林指南推薦餐廳

襄襄祭品文來了！黃捷現身洲際球場：贏古巴就發100份林襄三明治

麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落

蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光　幾乎和「Macbook筆電」效能相同

韓國首勝開張！金河成雙響砲　7比3擊敗捷克

快訊／雜草火警延燒！三重一接待中心遭波及　濃煙狂竄警消搶救中

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

國際熱門新聞

女落軌「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

全場狂吼「Team Taiwan」　德記者：太感動

一堆人被騙　這張圖「不是晚上的海邊」

4.8萬年殭屍病毒復活　仍有傳染性

男友求婚「脫衣舞孃」搖頭拒絕！台下女客高喊：娶我　結果神反轉

日本妹參加慶典　當街遭摸胸性騷誇張影片曝

小六「年度女教師」性侵學童　遭起訴14項罪名

關水族箱40年　全球「最孤獨虎鯨」死亡

啦啦隊教練誘姦「女兒男友」！　激戰300回

壓力鍋突爆炸！　廚師第1天上班就死了

學生曠課1月　老師家訪「秒落淚」

美佛州參議會通過決議　呼籲與台簽署雙邊貿易協定

矽谷銀行曾是科技創投最愛　如何在48小時內倒閉

飛機下墜出事　航空公司竟要乘客刪畫面

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

台美混血大物獲8年34億合約

王維中登板挨打　古巴6局7比0領先中華

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

經典賽奪勝「啦啦隊場邊偷爆哭」！感人畫面全被拍

抗荷成功　大聯盟記者：最大冷門

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面