金正恩批准具進攻性重大措施　應對美韓11天「自由護盾」聯合軍演

▲朝中社指出，金正恩日前親自主持勞動黨第八屆中央軍事委員會第五次擴大會議。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）官媒12日報導稱，領導人金正恩日前主持黨中央軍委會擴大會議，決議針對美國與南韓的戰爭挑釁行動導致的當前危險情勢，採取一系列重大、實際措施，以進行「更具威力、進攻性」的威懾。與此同時，南韓自13日起將與美軍舉行為期11天的「自由護盾」大規模聯合軍演。

綜合韓聯社報導，北韓官媒朝中社指出，勞動黨第八屆中央軍事委員會第五次擴大會議已於日前舉行，由金正恩親自主持的會議中討論並批准了一系列重大實質措施，為了更有效、更具威力、更具進攻性地運用國家的戰爭威懾力量，來應對因美國與南韓的挑釁行動導致正逐漸觸及紅線的當前局勢。

▲北韓金正恩9日與女兒金主愛一同前往負責西部戰線重要作戰的「火星砲兵部隊」視察，觀看飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

南韓方面，據韓國軍方12日指出，美韓軍隊將從13日至23日舉行「自由護盾」（Freedom Shield, FS23）聯合軍演，演習將以模擬實戰方式，不分場次連續進行11天，將創下史上最長的演習天數。而且這次的範圍與規模也超越以往，將時隔5年重啟文在寅政府時期叫停的戰區級大規模實戰機動演習。

報導指出，美韓軍方將集中進行代號「雙龍」的聯合登陸演習、「柚木刀」聯合特戰演習等20多項訓練，其中「戰士護盾」聯合野外實兵機動訓練將恢復至「鷂鷹」戰區級聯合演訓以上的等級。此外，韓美雙方正在就美國核動力航母尼米茲號（USS Nimitz）從印太地區駛至釜山海軍基地並投入軍演的可能性進行溝通。

此前，北韓才剛於9日向黃海方向發射6枚短程彈道飛彈，外界認為，在美韓聯合軍演期間，北韓有可能會再次進行武器試射。金正恩的胞妹金與正不久前也曾警告，北韓已經準備好對美韓軍事演習採取「壓倒性」打擊行動。