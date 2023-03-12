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搭到地獄航班「恐怖下墜」餐盤全拋飛　這航空公司竟要乘客刪畫面

記者張寧倢／編譯

漢莎航空（Lufthansa）編號LH469班機1日從美國德州飛往德國法蘭克福，途中遭遇恐怖亂流，還疑似被閃電擊中，飛機在高空「自由落體」下墜數千英尺，乘客紛紛將機艙混亂畫面PO上網，連奧斯卡影帝馬修麥康納的妻子也出面表示她在這架班機上。如今，有乘客爆料漢莎航空要求他們刪掉相關照片和影片。

▲▼漢莎航空（Lufthansa）編號LH469班機1日從美國德州飛往德國法蘭克福，途中遭遇恐怖亂流，如自由落體般高空下墜數千英尺，造成7人受傷送醫。（圖／翻攝自推特）

▲漢莎航空班機遇亂流，如自由落體般高空下墜數千英尺，枕頭餐盤亂飛。（圖／翻攝自推特@notcapnamerica）

據《華盛頓郵報》報導，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，這架空巴A330客機1日從德州奧斯汀飛往法蘭克福，起飛約90分鐘後於田納西州上空約3.7萬英尺高度遇上嚴重亂流，迫降至華盛頓杜勒斯國際機場，漢莎航空宣稱7名乘客受「輕傷」送醫住院。報導稱，航班飛越區域雷達圖有明顯的風暴活動。

▲▼漢莎航空（Lufthansa）編號LH469班機1日從美國德州飛往德國法蘭克福，途中遭遇恐怖亂流，如自由落體般高空下墜數千英尺，造成7人受傷送醫。（圖／翻攝自推特）

▲事發時正值晚餐服務時間，許多人直接被拋飛座位，但機組人員卻要求乘客刪除所有照片、影片。（圖／翻攝自推特@fl360aero）

據乘客說法，當時正在用晚餐，突然飛機就像「自由落體」般快速下墜，餐點、未繫安全帶的乘客、雜物全部飛到空中，彷彿失去重力一樣。網路上陸續有人PO出機艙內部杯盤狼藉、一片混亂的畫面，就連好萊塢男星馬修麥康納的妻子卡蜜拉艾維斯（Camila Alves McConaughey）也在IG發文報平安，並宣稱飛機下墜了近4000英尺（約1.2公里）。

▲▼漢莎航空（Lufthansa）編號LH469班機1日從美國德州飛往德國法蘭克福，途中遭遇恐怖亂流，如自由落體般高空下墜數千英尺，造成7人受傷送醫。（圖／翻攝自推特）

▲目前漢莎航空仍未說明遇上嚴重亂流的原因。（圖／翻攝自推特@ModerMuna）

根據《紐約郵報》報導，7名受傷乘客之一的施密特（Rolanda Schmidt）表示，下墜時她的頭撞到塑膠餐桌，飛機回穩後又重新快速爬升，讓她直接飛出座位，頭部第二度撞上機艙天花板，在那短短5到10分鐘，她以為即將墜機，還發訊息給丈夫說自己要死了，事後診斷出腦震盪、手臂嚴重挫傷、臀部可能骨折。

然而，施密特說，班機準備迫降前，空服員突然廣播要求大家「刪除你們拍的所有照片和影片」，讓乘客們都相當傻眼，而大約5分鐘後，空服員再次廣播發出相同指令，不過這次補充是為了「保護其他乘客的隱私」。美媒Insider也訪問到另一名乘客證實機組人員確實有要求他們刪除影像。目前漢莎航空尚未說明導致亂流的原因，也沒有回應Insider有關要求刪畫面的提問。

►飛機被閃電擊中！3.7萬英呎高空「自由落體下墜」　乘客拋飛濺血

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