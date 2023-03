搭到地獄航班「恐怖下墜」餐盤全拋飛　這航空公司竟要乘客刪畫面

記者張寧倢/編譯

漢莎航空(Lufthansa)編號LH469班機1日從美國德州飛往德國法蘭克福,途中遭遇恐怖亂流,還疑似被閃電擊中,飛機在高空「自由落體」下墜數千英尺,乘客紛紛將機艙混亂畫面PO上網,連奧斯卡影帝馬修麥康納的妻子也出面表示她在這架班機上。如今,有乘客爆料漢莎航空要求他們刪掉相關照片和影片。

▲漢莎航空班機遇亂流,如自由落體般高空下墜數千英尺,枕頭餐盤亂飛。(圖/翻攝自推特@notcapnamerica)

據《華盛頓郵報》報導,美國聯邦航空管理局(FAA)表示,這架空巴A330客機1日從德州奧斯汀飛往法蘭克福,起飛約90分鐘後於田納西州上空約3.7萬英尺高度遇上嚴重亂流,迫降至華盛頓杜勒斯國際機場,漢莎航空宣稱7名乘客受「輕傷」送醫住院。報導稱,航班飛越區域雷達圖有明顯的風暴活動。

▲事發時正值晚餐服務時間,許多人直接被拋飛座位,但機組人員卻要求乘客刪除所有照片、影片。(圖/翻攝自推特@fl360aero)

據乘客說法,當時正在用晚餐,突然飛機就像「自由落體」般快速下墜,餐點、未繫安全帶的乘客、雜物全部飛到空中,彷彿失去重力一樣。網路上陸續有人PO出機艙內部杯盤狼藉、一片混亂的畫面,就連好萊塢男星馬修麥康納的妻子卡蜜拉艾維斯(Camila Alves McConaughey)也在IG發文報平安,並宣稱飛機下墜了近4000英尺(約1.2公里)。

▲目前漢莎航空仍未說明遇上嚴重亂流的原因。(圖/翻攝自推特@ModerMuna)

根據《紐約郵報》報導,7名受傷乘客之一的施密特(Rolanda Schmidt)表示,下墜時她的頭撞到塑膠餐桌,飛機回穩後又重新快速爬升,讓她直接飛出座位,頭部第二度撞上機艙天花板,在那短短5到10分鐘,她以為即將墜機,還發訊息給丈夫說自己要死了,事後診斷出腦震盪、手臂嚴重挫傷、臀部可能骨折。

然而,施密特說,班機準備迫降前,空服員突然廣播要求大家「刪除你們拍的所有照片和影片」,讓乘客們都相當傻眼,而大約5分鐘後,空服員再次廣播發出相同指令,不過這次補充是為了「保護其他乘客的隱私」。美媒Insider也訪問到另一名乘客證實機組人員確實有要求他們刪除影像。目前漢莎航空尚未說明導致亂流的原因,也沒有回應Insider有關要求刪畫面的提問。

