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法國政府關鍵勝利　參議院提前表決通過年改法案

▲▼法國工會今天舉行第7場反年改全國示威。（圖／路透）

▲法國工會11日舉行第7場反年改全國示威，全國共有36萬8000人上街。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電

法國參議院今晚提前表決並以195票贊成、112票反對，通過極具爭議的年金改革法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，為政府一大勝利。第7場反年改抗議也於今天登場，但參與人數卻創1月以來新低。

在法國國民議會混亂且沒有表決的審查後，參議院今天加速辯論審查，並於晚間表決總統馬克宏（Emmanuel Macron）不受歡迎的年金改革法案，最終以195票贊成、112票反對，通過法案。拿下這局，意味政府離法案正式通過邁進一大步。

參議院原本須於12日晚上完成審查與投票，但在法國參議院執政黨與右派共和黨（LR）政策結盟高速運作下，提前完成逐條辯論與法案表決。總理柏納（Elisabeth Borne）也在第一時間恭賀，稱其為達成目標的「決定性一步」。

參議院共和黨團主席霍塔尤（Bruno Retailleau）在投票前黨團發言時表示，將會贊成改革，但不代表支持馬克宏，並強調希望「拯救」法國退休體系。

社會黨議員魯賓（Monique Lubin）則說，「今天將永遠是法國受薪階級的黑暗日。這項改革是意識形態的改革，你們從不支持能讓勞工過得更好的措施。」

▲▼法國工會今天舉行第7場反年改全國示威。（圖／路透）

▲法國工會11日舉行第7場反年改全國示威。（圖／路透）

勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）10日宣布動用憲法第44.3條加速參議院審查，即「國會將針對全部或部分辯論法案進行單一投票表決，且只需納入政府提議或通過的修正案」。換言之，反對派無法控制討論議案，也無法讓自己的修正案進入投票，只能進行辯論，被通稱為「全額連記制」（vote bloqué）。

左派陣營不滿，抗議政府「奪權」、「蔑視」；政府則譴責左翼利用上千條修正案與次修正案癱瘓審查。2010年前總理費雍（Francois Fillon）也在參議院動用過該憲法。

為加速審查，霍塔尤今天下午撤回提出的修正案。根據BFM電視台（BFMTV），參議院高速運轉，審查速度從早上的一小時30條加快至晚上的每小時近100條。

政治鬥爭激烈角力，街頭鬥爭也同時登場。法國工會今天舉行第7場反年改全國示威，抗議年改法案。根據內政部資料指出，今天全國共有36萬8000人上街；法國總工會（CGT）數字則為100萬人，為自1月19日反年改社會運動以來人數最低的一次。

但法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）告訴媒體：「或許街頭的人比較少，但內心的憤怒卻更多。」

今天抗爭行動爆發更多衝突。巴黎遊行一開始就有示威者向警方投擲各種物品、焚燒垃圾桶、砸破商家櫥窗等；遊行在巴士底廣場時也一度暫停，好讓警方夾擊上百名激進抗議者所組成的集團，至傍晚時分共有32人遭逮捕。

參與者心態也逐漸悲觀，44歲的公務員里耶里尼（Corinne Niellini）向世界報（Le Monde）表示，「抗爭的結果看來已經注定，法案一定會通過，不擇手段」；其丈夫斐德希克（Frédéric）則說：「不幸地，這些行動看來無法改變在上位者。但我們應該到場，至少抗議對勞工、反對者和人民的長期輕蔑。」

年金改革法案包括將法定退休年齡從62歲延後至64歲、領取全額退休金而將繳納分攤額增加至43年度的時程提前、取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度等，引發全國人民不滿。

參議院通過後，法案下一步將於15日送至由7名國民議會議員與7名參議院議員組成的法國議會兩院混合調解委員會（CMP），接著於16日再次交付參議院與國民議會進行最終投票表決。

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