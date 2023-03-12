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一夜看103部電影！台灣電影草地音樂會　5千觀眾沈浸回憶殺

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，一夜2小時內看完103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／記者林育綾攝）

▲《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，一夜2小時內看完103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，3月11日至12日晚間於高雄美術館草坡演出，2小時內串接103部台灣電影畫面及音樂，透過53首現場交響樂演奏，陣容浩大，首日吸引5千多名觀眾朝聖，一起掉入回憶殺，見證光影故事的感動。

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，一夜2小時內看完103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／記者林育綾攝）

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▲《影･響 台灣Ⅱ》草地音樂會，2小時內看103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／記者林育綾攝）

《影･響 台灣Ⅱ》草地音樂會由高雄市政府文化局主辦，再度邀請資深電影人藍祖蔚擔任節目製作與主持，節目內容比起2016年《影･響 台灣》第1集50年50部電影升級，今年集結共103部各年代台灣電影珍貴畫面，攜手金馬剪輯大師林雍益操刀，重現電影精華。

而53首歌曲旋律串接，搭配楊智欽指揮帶領高雄市交響樂團，現場演出回憶深處的音樂旋律；更邀請范逸臣、蘇婭、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章、世紀合唱團，共同帶來多首耳熟能詳的電影主題曲，史無前例的聲勢浩大。

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，一夜2小時內看完103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼音樂會邀請邀請范逸臣、蘇婭、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章、世紀合唱團等演出。（圖／高雄市政府文化局）

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，一夜2小時內看完103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／高雄市政府文化局）

今年攜手台灣名作曲及編曲家陣容也相當堅強，邀請了李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承、李銘杰多位音樂大師，串起一首又一首電影主題曲與配樂，曲目包括《拍手歌》、《孤味》、《綠島小夜曲》、《酒干倘賣無》、《幸福進行曲》、《刻在我心底的名字》、《爆發的黑土》、《國境之南》、《不能說的秘密》、《那些年》、《星空》、《一樣的月光》⋯等共53首。

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，集結103部各年代台灣電影珍貴畫面，透過53首歌曲旋律串接，搭配楊智欽指揮帶領高雄市交響樂團現場演奏。（圖／高雄市政府文化局）

▲透過53首歌曲旋律串接，搭配楊智欽指揮帶領高雄市交響樂團現場演出。（圖／高雄市政府文化局）

電影更以不同類別來區分系列，像是揭開1920-1930年代台灣人看的電影、訴說台灣歷史故事的電影，還有紀念擅長拍攝台灣草根與常民生活的李行導演(1930-2022)這輩子完成的60部電影；另有武俠電影、鬼電影、愛情主題電影等。

播放的畫面包括搭錯車、悲情城市、臥虎藏龍、刺客聶隱娘、哈勇家、陽光普照、瀑布、海角七號、我是一片雲、素還真、返校、千禧曼波、盛夏光年、雙瞳、孤味、血觀音、天馬茶房、大佛普拉斯、刻在你心底的名字、KANO、美麗時光、幸福路上、紅衣小女孩、父後七日、魔法阿媽、關於我和鬼變成家人的那件事⋯等，多達103部，讓觀眾看得又笑又淚。

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，一夜2小時內看完103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／記者林育綾攝）

▲▼103部台灣電影，讓觀眾感受到台灣文化豐富動人。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，一夜2小時內看完103部電影，搭配現場交響樂和藝人演唱，聲勢浩大。（圖／高雄市政府文化局）

最後安可曲則以《永不回頭》串接所有電影，讓現場觀眾們瞬間掉入回憶殺。高雄市長陳其邁稱，這是高雄市政府送給台灣電影的「一封富有深深愛意的情書」，讓每一位大人小孩都能來看台灣電影的發展步履。

文化部長史哲是當年催生《影･響 台灣》音樂會的推手，11日晚間也親至現場觀賞音樂會。他提到，這是典型的台灣IP和電影內容再創，透過音樂會讓大家掉入回憶中，所有畫面都會連結當年的回憶，也讓創作者、電影人、音樂人共聚在一起擦出新火花，可感受到台灣的文化真的很豐富。

▲▼《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影100年100部草地音樂會，高美館草坡聚集5千多名觀眾朝聖。（圖／高雄市政府文化局）

▲《影･響 台灣Ⅱ》草地音樂會首日吸引5千多位觀眾共襄盛舉。（圖／高雄市政府文化局）
自從2009年，一場獨步全台草地音樂會《譚盾-臥虎藏龍》至今年，開啟以影像畫面搭配樂團現場演出的影音音樂會，「草地音樂會」成為高雄春天藝術節開幕指標性節目，如今疫情過後開放自在飲食，民眾可鋪上野餐墊席地而坐，星空之下樂聲浩瀚，享受放鬆且愉悅的電影音樂會盛宴。

11日觀眾多達5千5百多人，不過現場動線及秩序良好；《影･響 台灣Ⅱ台灣電影100年100部草地音樂會》3月12日晚間持續在高美館草坡演出。購票可至兩廳院OPENTIX查詢。

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