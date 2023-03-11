女落軌遭撞死！「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

▲女子落軌後，接連7輛列車經過都沒人發現。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府泉佐野市的南海本線羽倉崎車站22日發現一名女性陳屍在站內的鐵軌旁邊，然而站方與警方調閱監視器後才發現，該名女性早在前一天晚上就已經落軌，但是直到末班車駛離也沒有人發現。警方事後也在女性陳屍地點的10公尺遠處發現她的個人物品，並初步確認死者身分。

根據《產經新聞》、《朝日新聞》報導，南海本線一名普通電車司機員11日上午6時45分左右，駕駛著一輛從難波出發、開往和歌山的列車行經羽倉崎車站，然而他卻發現一名女性倒臥在鐵軌旁，隨即通報其他工作人員。由於該名女性當場被確認死亡，因此站方也立刻通報警察。

警方調閱監視器畫面後發現，該名女子10日晚間11時半左右獨自一人搖搖晃晃地走上羽倉崎車站的月台，隨後墜落至軌道上。然而當天她落軌後，一共有4輛列車經過此站，卻都沒有人發現她，甚至當晚交接時，也沒有站務人員或是司機員發現有異。

直到隔天清晨3輛列車通過後，第4輛列車的司機員才發現倒臥在鐵軌旁的女子。警方推測，在女子落軌後經過的7輛列車，至少有1輛列車撞到當事人。

警方隨後也在女子陳屍處的10公尺遠發現她遺落的鞋子、通行證，此外，根據她錢包內的駕照，推斷她是住在大阪府高石市的48歲女性，接下來將對她的身分進行進一步確認。