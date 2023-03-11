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園方證實「最孤獨虎鯨」已死亡！關水族箱40年　曾心理崩潰猛撞牆

▲▼全球「最孤獨虎鯨」Kiska死亡。（圖／路透）

▲全球「最孤獨虎鯨」Kiska死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大尼加拉瀑布城Marineland圈養的虎鯨Kiska，被稱作世界上最孤獨的動物，她自從40年前在冰島被捕獲後，一生幾乎都活在水族館的囚禁之中，且2011年之後就再無任何同伴。園方10日證實，Kiska已在9日死亡，目前正委任專家進行屍檢，動物福利團體也呼籲應公開Kiska的死因。

▲▼全球「最孤獨虎鯨」Kiska死亡。（圖／路透）

▲Kiska生活在水族箱中超過40年。（圖／路透）

根據《路透社》報導，安大略省政府10日晚間表示，加拿大最後一頭圈養的虎鯨Kiska已經於9日在Marineland去世，目前Marineland已經聘請專業人員進行屍檢。Marineland表示，已高齡47歲的Kiska近幾周的健康狀況不斷下降，「海洋哺乳動物護理團隊和專家盡了一切可能來安撫Kiska，並一起哀悼牠的離去。」

Kiska於1979年在冰島被捕獲，接著就在Marineland過完牠的一生。虎鯨是高度社會化的群居動物，智商也相當高，但自從2011年同伴被轉移到其他設施後，Kiska就被完全與同類隔絕至今，加上牠過去所產下的5條幼鯨都在不到7歲就死亡，導致其精神健康和身體狀況出現明顯惡化。

早在2021年7月時，Marineland的前保育員德莫斯（Phil Demers）就曾貼出一段影片，顯示Kiska漂浮在水面上一動也不動，看起來幾乎像是死了，心情明顯相當沮喪。而德莫斯同年9月又貼出另外兩段影片，當動物保育人士前往園區察看虎鯨情況時，發現Kiska竟用自己的頭猛烈撞擊水箱壁，整個過程持續超過20秒，似乎已經出現自殘傾向。

加拿大動保組織「動物正義」（Animal Justice）呼籲，應該針對Marineland照顧虎鯨的方式進行調查，「呼籲安大略省政府公開Kiska的屍檢結果，並就牠最後幾年所遭受的痛苦起訴Marineland。」

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