園方證實「最孤獨虎鯨」已死亡！關水族箱40年　曾心理崩潰猛撞牆

▲全球「最孤獨虎鯨」Kiska死亡。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大尼加拉瀑布城Marineland圈養的虎鯨Kiska,被稱作世界上最孤獨的動物,她自從40年前在冰島被捕獲後,一生幾乎都活在水族館的囚禁之中,且2011年之後就再無任何同伴。園方10日證實,Kiska已在9日死亡,目前正委任專家進行屍檢,動物福利團體也呼籲應公開Kiska的死因。

▲Kiska生活在水族箱中超過40年。(圖/路透)



根據《路透社》報導,安大略省政府10日晚間表示,加拿大最後一頭圈養的虎鯨Kiska已經於9日在Marineland去世,目前Marineland已經聘請專業人員進行屍檢。Marineland表示,已高齡47歲的Kiska近幾周的健康狀況不斷下降,「海洋哺乳動物護理團隊和專家盡了一切可能來安撫Kiska,並一起哀悼牠的離去。」

Kiska於1979年在冰島被捕獲,接著就在Marineland過完牠的一生。虎鯨是高度社會化的群居動物,智商也相當高,但自從2011年同伴被轉移到其他設施後,Kiska就被完全與同類隔絕至今,加上牠過去所產下的5條幼鯨都在不到7歲就死亡,導致其精神健康和身體狀況出現明顯惡化。

早在2021年7月時,Marineland的前保育員德莫斯(Phil Demers)就曾貼出一段影片,顯示Kiska漂浮在水面上一動也不動,看起來幾乎像是死了,心情明顯相當沮喪。而德莫斯同年9月又貼出另外兩段影片,當動物保育人士前往園區察看虎鯨情況時,發現Kiska竟用自己的頭猛烈撞擊水箱壁,整個過程持續超過20秒,似乎已經出現自殘傾向。

加拿大動保組織「動物正義」(Animal Justice)呼籲,應該針對Marineland照顧虎鯨的方式進行調查,「呼籲安大略省政府公開Kiska的屍檢結果,並就牠最後幾年所遭受的痛苦起訴Marineland。」

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz