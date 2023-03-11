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一次載6觀光客！大象被騎25年「脊椎變形」慘遭棄養　殘酷對比照曝

▲▼「泰國野生動物之友基金會」救援的71歲母象Pai Lin長年承載觀光客，脊椎已明顯變形。（圖／翻攝自WFFT.org）

▲泰國71歲母象Pai Lin長年承載觀光客，脊椎明顯下凹變形，與正常大象（右）圓潤的背部弧度不同。（圖／翻攝自WFFT.org）

記者張寧倢／編譯

許多人到東南亞旅遊都會體驗「騎大象」，但作為原本生活在野外的大象而言，這將對背部造成不可逆的巨大傷害。一隻在觀光業工作長達25年的母象「Pai Lin」，有時甚至得一次載6名觀光客，長期下來脊椎明顯變形，背部組織與骨骼塌陷凹折，已不如大象天生微凸的圓弧狀背部。

▲▼「泰國野生動物之友基金會」救援的71歲母象Pai Lin長年承載觀光客，脊椎已明顯變形。（圖／翻攝自WFFT.org）

▲Pai Lin背部受傷，走路速度變慢，被前主人棄養。（圖／翻攝自WFFT.org）

根據美媒CNN報導，71歲的母象Pai Lin被動保組織「泰國野生動物之友基金會」（WFFT）救援後，住在泰國第一個沒有禁錮鎖鍊的大象保護區。WFFT在網站上分享了Pai Lin的故事，其中提到Pai Lin被用於旅遊產業長達25年，被迫一次載運最多6名遊客，原本應該圓潤凸出的背部已經往下凹陷，脊椎嚴重變形。

▲▼「泰國野生動物之友基金會」救援的另一隻大象Boon Chuey也因為長期負重脊椎變形。（圖／翻攝自WFFT.org）

▲WFFT救援的另一隻大象Boon Chuey也因為長期負重脊椎變形。（圖／翻攝自WFFT.org）

組織表示，對大象長期重壓會傷害牠們背部組織與骨骼，對脊椎造成不可逆轉的物理損傷，而Pai Lin因為被認為走得太慢，且時常疼痛，已經無法好好地做「載人工作」，而遭到前主人遺棄，在2006年來到距離曼谷約2.5小時車程的保護區，體重逐漸增加，但至今身上仍留著過去被壓出的疤痕。園區內另一隻大象「Boon Chuey」也因為數十年的負重工作，背部凹陷。

▲▼「泰國野生動物之友基金會」救援的71歲母象Pai Lin長年承載觀光客，脊椎已明顯變形。（圖／翻攝自WFFT.org）

▲騎大象在東南亞國家是一項頗受歡迎的旅遊活動，但動保人士批評這是在虐待大象。（圖／翻攝自WFFT.org）

組織計畫主任泰勒（Tom Taylor）說，大象的背部構造原先就不是為了承載重物而生。WFFT創辦人維克（Edwin Wiek）說，分享Pai Lin的故事是為了提高人們對於虐待大象的保育意識，在疫情後重啟觀光之際，呼籲遊客不要騎大象，「要知道大象不是馬，天生就不是被用來騎乘的，大象也不是馴養動物，而是從野外捕捉回來，飼養在惡劣的環境中。」

▲Boon Chuey脊椎明顯往下凹陷。（圖／翻攝自WFFT官方IG）

▲▼「泰國野生動物之友基金會」救援的另一隻大象Boon Chuey也因為長期負重脊椎變形。（圖／翻攝自WFFT.org）

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