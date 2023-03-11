6歲女兒隔牆聽「爸媽激戰」！母激烈尖叫　她狂敲門：妳受傷了嗎

▲傑西的女兒以為媽媽受傷，崩潰大哭。（圖／TikTok／part.time.milf，下同）

記者王佩翊／編譯

美國一名媽媽在TikTok分享了一段6歲女兒不小心聽到她與丈夫激戰時的反應，該則影片隨即引起網路熱議。原來原po和老公在結束行房後，突然聽到女兒大哭，仔細一問才知，因為女兒聽到媽媽「激烈的尖叫聲」，以為媽媽受傷了，衝到爸媽房間敲門，卻無人回應，才會嚇得她崩潰大哭。

根據《紐約郵報》報導，傑西（Jacyi Underwood）和她的丈夫馬特（Matt Underwood）共同育有2個孩子，然而日前夫妻兩人趁著睡在隔壁房間的女兒熟睡後，久違地想要好好培養一下感情，便鎖起門來「激戰一場」。但是當夫妻倆完事後，卻突然發現6歲女兒在哇哇大哭。

馬特嚇得連忙穿好衣服去安慰女兒，沒想到過了一陣子便無奈地走回房間告訴傑西，女兒想要「確認她的安危」，因此讓傑西親自去一趟女兒房間。女兒一看到傑西立刻哭著問道，「我聽到妳在哭，我想知道發生什麼事了，但是你們沒人回答我。」

傑西尷尬回應，「喔，我很抱歉，我把門關上了。」女兒接著說，「妳一直哭，我還以為妳受傷了！」這時傑西只能安慰她說，「我沒有受傷，很抱歉嚇到妳了。」

傑西事後將影片上傳至TikTok，沒想到卻引發兩極反應。有網友認為，「你們真的這麼想睡，就去酒店或是找個褓姆幫忙帶小孩啊」、「當你的孩子在家時恩愛是件很奇怪的事」、「既然知道小孩在家，就不應該放縱尖叫」等。不過也有另一派網友認為，「假裝性不存在，或是把性慾當作是不道德的事，長遠看來對孩子的傷害更大。」