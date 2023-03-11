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監委王幼玲捐腎救夫！柯文哲致電關心　開玩笑稱：台灣最老捐贈者

▲▼監察委員王幼玲。（圖／翻攝自Facebook／王幼玲）

▲監察委員王幼玲。（圖／翻攝自Facebook／王幼玲）

記者詹宜庭／台北報導

監察委員王幼玲日前為了救夫而進行活體捐腎，民眾黨主席柯文哲10日以醫師身分，致電詢問被移植者情況並表關心。王幼玲爆料，柯文哲還是不改「勁爆」個性，在談話過程中毫不修飾地說她是「台灣捐贈者最老的一個」，不禁令她好氣又好笑。王幼玲也透露，她之所以成為高齡捐贈者，是因為之前一直以為要有血緣關係才可能配對成功，但現在醫療科技進步，排斥問題多數都能克服，呼籲考慮器官移植的民眾儘早開始尋找可能的活體捐贈者。

王幼玲日前透過臉書發文表示，像她這般「高齡」的捐贈者 ，已經是允許捐贈的末班車，很多人會勸她避險，可是她很清楚這般中古的身軀和器官，如果堪用，在健康監控下，即便整體功能稍有減損，也不至於「折壽」太多，而人生歲月這樣也就足夠，如果換來對方幾年有品質的生活，會讓她比較放心，「我認為這樣的交換蠻值得。」

王幼玲10日再度發文指出，柯文哲看了新聞後感到十分驚訝，因此與她約好12點通電話。通話時柯文哲先以醫師身分詢問了被移植者的情況並表關心。王幼玲說，交談過程中，柯文哲還是不改「勁爆」個性，毫不修飾地開口就問「妳怎麼那麼老還在捐腎？是哪家醫院那麼狠？」更直言「台大好像沒有做那麼老的。」

對此，王幼玲回應「還好吧！每個醫院的政策不一樣，我相信專業團隊，各項檢查都有合格。我有沒有破金氏紀錄？」柯文哲則開玩笑道「至少是台灣捐贈者最老的一個」，不禁讓王幼玲好氣又好笑回「我破了紀錄嗎？沒有統計資料，也許可以來調資料。」

王幼玲也分享，動人的愛情故事永遠吸引人，但她還是要誠實地說，考慮要不要捐腎，其實不是因為有多愛，而是在風險評估後，她認為自己可以。

王幼玲表示，能夠承擔多少風險？願意接受多少的風險？付出的風險可以獲得多少回饋等，這些都是風險管理的掌握能力。術前她已經先將可能的後遺症預做準備，然後順其自然，不勉強也不輕易放棄，相信醫療團隊的判斷和決定。

王幼玲呼籲，考慮器官移植的民眾應儘早開始尋找可能的活體捐贈者，「不要拖太久」。她說，她之所以成為高齡捐贈者，是因為之前一直以為要有血緣關係才可能配對成功，但現在醫療科技進步，排斥問題多數都能克服。

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