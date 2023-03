「鳳梨特快車」強襲！加州「暴雨+融雪」釀洪災　38郡進入緊急狀態

實習記者任庭儀/編譯

美國加州上周起面臨強烈冬季風暴,讓降雪量突破紀錄 ,接續的融雪與暴雨更引發嚴重洪災,目前加州58郡中過半數進入緊急狀態,近1萬人被要求撤離。除此之外,加州還面臨一波俗稱「鳳梨特快車」的大氣河流,這種高濕度溫暖氣流通常使北美洲西岸降下致災性豪大雨。

▲加州克恩河(Kern River)氾濫災情慘重。(圖/路透)

綜合CNN、FOX等報導,近日極端冬季風暴肆虐加州,又遭俗稱「鳳梨特快車」的大氣河流侵襲帶來暴雨,使加州各地受災嚴重。州長辦公室9日宣布,追加21郡進入緊急狀態,目前加州58郡中,共有34郡進入緊急狀態。

「鳳梨特快車」(Pineapple Express)又稱大氣河流,指來自太平洋夏威夷的溫暖空氣遇上低氣壓後,形成高濕度氣流的天氣現象,通常會伴隨致災性豪雨,可能引發嚴重山洪。

