「鳳梨特快車」強襲！加州「暴雨+融雪」釀洪災　38郡進入緊急狀態

實習記者任庭儀／編譯

美國加州上周起面臨強烈冬季風暴，讓降雪量突破紀錄 ，接續的融雪與暴雨更引發嚴重洪災，目前加州58郡中過半數進入緊急狀態，近1萬人被要求撤離。除此之外，加州還面臨一波俗稱「鳳梨特快車」的大氣河流，這種高濕度溫暖氣流通常使北美洲西岸降下致災性豪大雨。

▲加州克恩河（Kern River）氾濫災情慘重。（圖／路透）

綜合CNN、FOX等報導，近日極端冬季風暴肆虐加州，又遭俗稱「鳳梨特快車」的大氣河流侵襲帶來暴雨，使加州各地受災嚴重。州長辦公室9日宣布，追加21郡進入緊急狀態，目前加州58郡中，共有34郡進入緊急狀態。

「鳳梨特快車」（Pineapple Express）又稱大氣河流，指來自太平洋夏威夷的溫暖空氣遇上低氣壓後，形成高濕度氣流的天氣現象，通常會伴隨致災性豪雨，可能引發嚴重山洪。

????#BREAKING: Life threatening flash flood emergency has been declared with evacuations ordered

⁰????#Springville | #California



A flash flood emergency has been declared early today and still continuing for Springville and Porterville CA as they are calling this a catastrophic… https://t.co/BS6HVloA2U pic.twitter.com/hdWDGKLaVe — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 11, 2023



州長緊急服務辦公室新任主任沃德（Nancy Ward）10日新聞發布會表示，目前確認至少2人死亡，約9400人接到疏散令。國家氣象局指出，加州中部至內華達山脈的山洪暴發情況需要極度重視，目前已在9個郡開設10多個避難所安置疏散居民。

▲厚厚積雪覆蓋加州山區。（圖／路透）

雪崩預報中心警告，內華達山脈部分地區降雪量超過3公尺，雪崩危險指數最高5級中達到4級，預計將發生大範圍雪崩。加州從去年12月下旬至1月降下多日暴雨導致洪水、泥石流等災害，多地基礎設施毀損尚未修復又面臨新一波風暴，增加許多潛在風險。