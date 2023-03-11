媒體議價！林楚茵：分潤與共榮基金是兩回事　主管機關要堅定立場

▲數發部長唐鳳。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳弘修／台北報導

針對Google本週提出三年3億元的「台灣新聞數位共榮基金」，表態暫不談分潤，長期關注並投入媒體議價立法工作的民進黨立委林楚茵11日表示，媒體分潤與共榮基金是兩回事，「基金絕對不能取代媒體分潤」。她強調，數發部、NCC、文化部應該堅定立場，數發部長唐鳳日前在立法院的回應太曖昧，會讓外界誤以為政府已經認可共榮基金取代媒體議價的方案。

林楚茵表示，跨國數位平台使用新聞媒體產製的內容，瓜分新聞媒體業應得的數位廣告收入而影響媒體生存權，她從上任以來就不斷呼籲政府正視這個問題，雖然在去（2022）年12月終於促成第一次的雙邊對話，但是對話並沒有聚焦，也沒看到相關部會提出立法。

林楚茵透過臉書發文也指出，Google在3月8日宣布要挹注新台幣3億元，成立「台灣新聞數位共榮基金」來協助新聞產業發展，表明了不會採用分潤模式，數位產業的主管機關數發部率先發布新聞稿，表示樂見這個基金方案，展現去年12月雙邊對話的初步成果。這個「樂見」，已經讓新聞媒體界開始焦慮，就怕爭取已久的媒體議價就此打住。

林楚茵強調，媒體分潤與共榮基金是兩回事，兩者相同的是「新聞有價」，不同的是媒體分潤才符合使用者付費原則，所以基金絕對不能取代媒體分潤，「討論Google應該給3億或30億已經偏離重點！舉例來說，若我們上菜市場買肉，也要知道單價以及拿丈量工具才能確定最終價格」。

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

林楚茵說，在網路世界，廣告演算法的大數據是掌握在數位平台手上，媒體議價分潤才能回歸商業市場機制，數位平台的一口價式基金，根本治標不治本，她認為，數位平台攤開數據，才能讓新聞媒體產業獲得公平分潤。

對於即將登場的第二輪對話，林楚茵也表示，根據數發部的新聞稿，3月底數發部將進行數位平台與新聞媒體雙邊第二次對話，但是唐鳳部長日前在立法院的回應太曖昧，會讓外界誤以為政府已經認可共榮基金取代媒體議價的方案。

她認為，Google已經表態不會採用「分潤」模式，Meta也沒有正面回應，第二次對話前數發部、NCC、文化部更應該堅定立場，並且努力讓雙方對話聚焦，才能讓對話達成實質進展。