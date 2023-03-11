　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體議價！林楚茵：分潤與共榮基金是兩回事　主管機關要堅定立場

▲▼數位部長唐鳳(左2)20日協同次長李懷仁(左1)、數位產業署署長呂正華(右2)、資通安全署長謝翠娟與媒體進行施政議題問答。（圖／記者陳世昌攝）

▲數發部長唐鳳。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳弘修／台北報導

針對Google本週提出三年3億元的「台灣新聞數位共榮基金」，表態暫不談分潤，長期關注並投入媒體議價立法工作的民進黨立委林楚茵11日表示，媒體分潤與共榮基金是兩回事，「基金絕對不能取代媒體分潤」。她強調，數發部、NCC、文化部應該堅定立場，數發部長唐鳳日前在立法院的回應太曖昧，會讓外界誤以為政府已經認可共榮基金取代媒體議價的方案。

林楚茵表示，跨國數位平台使用新聞媒體產製的內容，瓜分新聞媒體業應得的數位廣告收入而影響媒體生存權，她從上任以來就不斷呼籲政府正視這個問題，雖然在去（2022）年12月終於促成第一次的雙邊對話，但是對話並沒有聚焦，也沒看到相關部會提出立法。

林楚茵透過臉書發文也指出，Google在3月8日宣布要挹注新台幣3億元，成立「台灣新聞數位共榮基金」來協助新聞產業發展，表明了不會採用分潤模式，數位產業的主管機關數發部率先發布新聞稿，表示樂見這個基金方案，展現去年12月雙邊對話的初步成果。這個「樂見」，已經讓新聞媒體界開始焦慮，就怕爭取已久的媒體議價就此打住。

林楚茵強調，媒體分潤與共榮基金是兩回事，兩者相同的是「新聞有價」，不同的是媒體分潤才符合使用者付費原則，所以基金絕對不能取代媒體分潤，「討論Google應該給3億或30億已經偏離重點！舉例來說，若我們上菜市場買肉，也要知道單價以及拿丈量工具才能確定最終價格」。

▲▼立委林楚茵院會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

林楚茵說，在網路世界，廣告演算法的大數據是掌握在數位平台手上，媒體議價分潤才能回歸商業市場機制，數位平台的一口價式基金，根本治標不治本，她認為，數位平台攤開數據，才能讓新聞媒體產業獲得公平分潤。

對於即將登場的第二輪對話，林楚茵也表示，根據數發部的新聞稿，3月底數發部將進行數位平台與新聞媒體雙邊第二次對話，但是唐鳳部長日前在立法院的回應太曖昧，會讓外界誤以為政府已經認可共榮基金取代媒體議價的方案。

她認為，Google已經表態不會採用「分潤」模式，Meta也沒有正面回應，第二次對話前數發部、NCC、文化部更應該堅定立場，並且努力讓雙方對話聚焦，才能讓對話達成實質進展。

ET快訊
台灣天團成員狂拍林襄！　突做1動作被罵：噁爆了
散場人全擠在洲際門口！　網見「1畫面」喊報警
公車「車窗撞爆」！　三重女慘遭玻璃插眼
失蹤上兵游到對岸！　鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」
「林襄的肚臍」紅到日本！　震撼封中華啦啦隊是奇蹟
中華隊今晚戰荷蘭！　最新賠率出爐
快訊／南橫公路嚴重落石！　全線中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

陸兩會強調「血脈相連」　丁守中轟政府：「倒美反中」台灣恐成焦土

媒體議價！林楚茵：分潤與共榮基金是兩回事　主管機關要堅定立場

陳水扁「獵奇迷因圖」慶祝中華隊逆轉勝！　網大呼：看不懂

中華隊力拼經典賽　蔣萬安：晉級東京就發祭品文

北市Youbike前30分鐘免費元旦上路？　交通局急澄清：評估中

台灣狂勝後「台中驚現這一幕」！　盧秀燕超感動

出訪中美洲「過境」美國　郭正亮曝蔡英文、李登輝訪美差別

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄、籃籃狂嗑義大利麵！　「故意沒吃完」力挺中華隊

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

陸兩會強調「血脈相連」　丁守中轟政府：「倒美反中」台灣恐成焦土

媒體議價！林楚茵：分潤與共榮基金是兩回事　主管機關要堅定立場

陳水扁「獵奇迷因圖」慶祝中華隊逆轉勝！　網大呼：看不懂

中華隊力拼經典賽　蔣萬安：晉級東京就發祭品文

北市Youbike前30分鐘免費元旦上路？　交通局急澄清：評估中

台灣狂勝後「台中驚現這一幕」！　盧秀燕超感動

出訪中美洲「過境」美國　郭正亮曝蔡英文、李登輝訪美差別

日本噁男大鬧吉卜力公園！伸手「偷拍裙底」緊抓雙胸　猥褻畫面瘋傳

女大生遭性侵滅屍失蹤26年終破案！護花使者家中挖出「祕密墳墓」

捷克球員正職是地理老師、消防員　打經典賽等於站上大聯盟

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！　突做1動作被罵：噁爆了

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

屏東南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光認識社區之美

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

藍營今發550份雞排慶中華隊獲勝！地點曝光

台中驚現這一幕！　盧秀燕超感動

最新民調！「賴鄭配」勝過「郭柯配」　國民黨「侯朱配」墊底

高嘉瑜德州收「安珀警報」手機警鈴大響

二膽島失蹤上兵傳獲救！　王定宇籲國防部：嚴重懲處、查明動機

北市YouBike前30分鐘免費　明年元旦起實施

「已經跟大陸相關系統確認」　陳玉珍再曝二膽島失聯上兵下落

不是郭台銘？　黃光芹點侯友宜「最大敵人」：民調早已直直落

粉專遭檢舉消失！「孟買春秋」說話了

陳水扁「獵奇迷因圖」慶祝中華隊逆轉勝！　網大呼：看不懂

藍委批評「凱子外交」　外交部：不會與中國金援競賽

傳密克羅尼西亞盼與台建交　吳釗燮密談曝光

高端搶進公費流感疫苗市場？　王鴻薇籲衛福部：應列為採購黑名單

曝陳姓上兵漂到三膽島海域被大陸海警救起　陳玉珍：應是逃兵

更多熱門

相關新聞

快訊／Google花3億打發媒體議價？　林楚茵批數發部別拿基金來搪塞

快訊／Google花3億打發媒體議價？　林楚茵批數發部別拿基金來搪塞

對於Google宣布以三年3億元的預算，推出台灣新聞數位共榮基金，引發討論是不是Google想要透過此種方式打發國內媒體業者、學者專家、立委們正如火如荼地研議媒體議價法，民進黨立委林楚茵10日受訪時表示，媒體分潤絕對不能用「共榮基金」來取代，媒體分潤的基礎是使用者付費原則，不能和基金混為一談，主管機關對數位平台要拿出魄力與決心，「不要拿基金來搪塞」。

林楚茵挺「誠信條款」有良知　徐巧芯曝1事諷：姊妹互撕真精彩

林楚茵挺「誠信條款」有良知　徐巧芯曝1事諷：姊妹互撕真精彩

林楚茵舉證反擊永齡　希望蛋蛋爭議就此打住

林楚茵舉證反擊永齡　希望蛋蛋爭議就此打住

林楚茵槓上郭台銘　永齡基金會回應了

林楚茵槓上郭台銘　永齡基金會回應了

余宛如出戰桃園立委　林楚茵讚「勇於挑戰」：不像藍營只想躺著選

余宛如出戰桃園立委　林楚茵讚「勇於挑戰」：不像藍營只想躺著選

關鍵字：

林楚茵媒體議價

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

張育成開轟　外媒問敬禮？

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

韓國瀕臨淘汰！韓媒呼籲看看台灣

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面