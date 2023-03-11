茶園性剝削巨案！70女「肉體換取工作」　脫衣面試密錄器畫面曝光

▲肯亞製茶產業發展興盛，卻傳出英資茶園主管對員工性剝削的醜聞。（示意圖，非文中當事人／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

BBC調查揭露了肯亞英資茶園「性侵換工」的可怕內幕，超過70名在茶園女工表示曾經遭受過某種形式的性騷擾，甚至染上愛滋。BBC記者喬裝臥底，面試時果真被要求「脫衣獻身」。被揭露的茶園分別為英國聯合利華（Unilever）、蘇格蘭James Finlay & Co.集團所有，供應立頓、PG Tips等受歡迎的英國品牌茶葉。

Linus Kaikai's of Kenya prolly knew of Kericho #SexForWork thingy by Unilever & Finlay Tea Plantation Supervisors but couldn't DARE okay a documentary or exposés lest they lose deep pocketed Advertisers like Uniliver and Finlay. Thanks BBC Africa!



TO @Unilever THIS IS SICK AF! pic.twitter.com/4B005d5UPn — Karen Wanjiku HSC (@WanjikuHSC) February 21, 2023

英國廣播公司（BBC）時事記錄片節目「廣角鏡」與「非洲之眼」團隊聯合進行調查，揭露了肯亞的2家英資茶園多年來存在上對下的性剝削犯罪，至少70多名女員工遭茶園經理性騷。公平貿易基金會（Fairtrade Foundation）表達震驚，直呼這是茶產業的#MeToo。肯亞議員埃拉奇（Beatrice Elachi）說，不幸的是，這類事件仍在持續發生。

▲肯亞英資茶園主管面試時要求發生性關係。（圖／翻攝自YouTube／BBC News Africa，下同）

在BBC調查中部分女性表示當地工作機會少，她們為了生計別無選擇。一名女子表示，她受迫於上司壓力與他發生性關係，隨後感染了愛滋病。另一名女工則說，部門經理暫停她的工作，直到她同意與他發生性關係，「那簡直是折磨；他想睡妳，妳才能得到工作。」甚至有主管被指控性侵了一名14歲未成年女工。

BBC的一名臥底記者偽裝成求職者，前往James Finlay茶園的應徵面試，但約見面的地點是在飯店房間，面試主管當場將她逼到牆上，未經同意就對她觸摸、擁抱，還要求記者脫衣服、一起躺下，「結束了，你就能來這工作。」另一段影片則發生在當時屬於聯合利華的茶園，兩名經理騷擾了臥底調查的記者，這些密錄器拍到的畫面全被剪進記錄片，揭露殘酷真相。

聯合利華對於這些指控「深感震驚與悲傷」，稱違反行為規範的員工已被解雇，若有任何犯罪行為都將通報警方。James Finlay & Co.則說，影片中的面試人員已經遭停職、禁止出入茶園，並已向警方報案，公司正在調查肯亞業務是否存在性暴力的地方性問題。另外，在BBC調查期間，立頓從聯合利華旗下購入了其中一處茶園，立頓也表示已經解雇受指控的茶園經裡，並啟動全面性的獨立調查。

BBC指出，事實上，聯合利華在十多年前就曾面臨類似指控，聲稱已建立通報指度與其他措施，對性騷擾採取「零容忍」態度，但BBC揭發的證據表明，企業未對這些性騷指控採取行動。記錄片上線後，包含連鎖超市賣場Tesco、Sainsbury's與連鎖咖啡店星巴克等都發表聲明，除了表達深切關注之外，也檢視供應鏈中是否包含來自這些茶園的茶葉，採取相關行動。

▼BBC將調查記錄片放上YouTube，揭露肯亞英資茶園「以性換工」的殘酷真實代價。（影片取自YouTube／BBC News Africa，若遭刪除請見諒。）